ABC News пише, що поліція та спецслужби Ізраїлю розповіли, що зірвали іранську змову, яка мала на меті вбивство вищого керівництва країни, включно з прем'єр-міністром Біньяміном Нетаньягу.

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Що відомо про заяву Ізраїлю щодо планів Ірану вбити Нетаньягу

Поліція та спецслужби Ізраїлю розповіли, що звинувачують ізраїльського бізнесмена у тому, що він двічі незаконно переправлявся в Іран через Туреччину, щоб зустрітися з представниками розвідки, які керували потенційними змовами з Тегерана.

Пишуть, що мовиться про 73-річного бізнесмена з міста Ашкелон Моті Мамана. Він в Ірані обговорював плани нападу на:

Нетаньягу,

міністра оборони Йоава Галланта,

керівника розвідки "Шин-Бет" Ронен Бар,

колишнього прем'єр-міністра Нафталі Беннета.

Такими вчинками Іран прагнув помститись за вбивство лідера ХАМАС Ісмаїла Ханія в Тегерані в липні, в якому Іран звинуватив Ізраїль.

Громадянин Ізраїлю вимагав передоплату в розмірі 1 мільйон доларів перед виконанням будь-яких дій. Іранські агенти відхилили його запит і повідомили, що зв'яжуться з ним у майбутньому,

– повідомила ізраїльська служба безпеки "Шин-Бет".

Маман нібито отримав еквівалент близько 558 000 доларів у євро за участь у зустрічах зі співробітниками іранської розвідки.

Ізраїль висунув звинувачення бізнесмену 19 вересня 2024 року.

Високопоставлений чиновник "Шин-Бет" описав цю справу як "дуже серйозну". Він пояснив, що оцінки безпеки вказують на те, що іранці продовжуватимуть свої зусилля з вербування оперативників в Ізраїлі для: