Об этом пишет издание The Times of Israel.

В ежегодной медицинской оценке его здоровья говорится, что 76-летний премьер находится в хорошем здоровье, а все анализы крови и тесты на физическую подготовку показали нормальные результаты. Кроме того, у политика не было никаких проблем с сердцем с момента имплантации кардиостимулятора в 2023 году.

В заметке в соцсетях Нетаньяху сказал, что отложил обнародование своего медицинского отчета на 2 месяца, потому что хотел предотвратить распространение пропаганды со стороны Ирана.

Я хотел бы поделиться с вами тремя вещами. Первое – слава Богу, я здоров. Второе – я нахожусь в отличной физической форме. Третье – у меня была небольшая проблема со здоровьем, связанная с простатой, которую полностью вылечили,

– написал политик в соцсети X.

Нетаньяху также отметил, что во время планового обследования после операции на простате врачи обнаружили "крошечное пятнышко размером менее сантиметра", которое оказалось "очень ранней стадией злокачественной опухоли без распространения метастазов".

По его словам, врачи предложили ему сначала наблюдать за опухолью без назначения лечения, но он решил действовать и прошел курс, который "не оставил от нее никаких следов".

