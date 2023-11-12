У Нетаньяху нет политического будущего: как влияют заявления премьера на отношения с США

Глава израильского правительства напрямую отверг американский план послевоенного устройства Сектора Газы. Этот вызов Вашингтону может лишь ускорить отставку Беньямина Нетаньяху, препятствующего миротворческим усилиям США.

Об этом 24 Каналу рассказал главный редактор израильского издания "Детали" Эмиль Шлеймович. По его мнению, провокационные заявления Нетаньяху повлияют на отношение США к его правительству, но не на отношение к Израилю в целом.

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Зачем Нетаньяху делает такие заявления

Беньямин Нетаньяху уже не впервые заявляет, что не желает выводить из Сектора Газа военный контингент после завершения наземной операции. Это полностью противоречит намерениям Соединенных Штатов относительно мирного урегулирования ситуации в регионе.

Позицию США ранее высказал Энтони Блинкен, предлагающий передать власть в Секторе Газы. политикам из Палестинской автономии под контролем миротворческих сил. Это может приблизить Палестину к независимости в рамках концепции "2 народа, 2 государства", которую стороны стремились воплотить в 1990-х. Однако эта идея непопулярна среди правых избирателей Израиля, на которых опирается действующее правительство.

"Нетаньягу постоянно противоречит американцам, заставляя их нести репутационные потери. Самое простое объяснение – премьер допускает такие высказывания для того, чтобы сохранить расположение своих более радикальных коалиционных партнеров, которые рассматривают текущую войну Израиля как возможность оккупировать Сектор Газа и расширить свои границы", – объяснил Шлеймович.

Это довольно опасные идеи, ведь расширение границ Израиля возможно только за счет истребления или депортации 2 миллионов местных жителей. Если это воплотить в жизнь, международная поддержка Израиля окончательно сойдет на нет.

Возможен ли раскол между правительствами США и Израиля

Следует понимать и контекст отношений Нетаньяху и Байдена: правоцентристский премьер Израиля не скрывал своих симпатий к республиканской партии вообще и Дональду Трампу в частности. В то же время после своего возвращения к власти Нетаньяху пытался оказывать влияние на судебную ветвь власти для ослабления ее полномочий.

Эмиль Шлеймович о напряжении в израильско-американских отношениях.

Это создало напряжение между демократической администрацией Байдена и авторитарными уклонами израильского премьера, едва не усугубившееся в наложение санкций Соединенными Штатами. И хотя события 7 октября на мгновение объединили Вашингтон и Тель-Авив, нет гарантий, что политика Нетаньяху не породит новых противоречий.

"Вопрос состоит в том, что США хотели бы отставки Нетаньяху, ведь с любым другим политиком Вашингтону было бы легче найти общий язык. На этом фоне крайне показательно, что уровень поддержки правящей коалиции, возглавляемой Нетаньяху, упал практически на 30%, что означает, что на следующих выборах действующее правительство проиграет", – предположил израильский журналист.

: В израильском парламенте заседают 120 депутатов Из них коалиция, возглавляемую Нетаньяху, на выборах в 2022 году смогла получить 64 места. Теперь же, если бы новые выборы были проведены, правая коалиция получила только 44 места и не смогла бы создать большинство. Поэтому вполне вероятно, что после завершения войны парламент проголосует вотум недоверия Нетаньяху.

В то же время глобально отношения США и Израиля не ухудшаются, ведь, несмотря на контроверсионность Нетаньяху, Вашингтон продолжает обеспечивать израильскую армию всем необходимым.

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