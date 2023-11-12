Про це 24 Каналу розповів головний редактор ізраїльського видання "Деталі" Еміль Шлеймович. На його думку, провокативні заяви Нетаньягу вплинуть на ставлення США до його уряду, але не на ставлення до Ізраїлю вцілому.
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Навіщо Нетаньягу робить такі заяви
Беньямін Нетаньягу вже не вперше заявляє, що не бажає виводити з Сектору Гази військовий контингент після завершення наземної операції. Це повністю суперечить намірам Сполучених Штатів щодо мирного урегулювання ситуації в регіоні.
"Нетаньягу постійно суперечить американцям, змушуючи їх зазнавати репутаційних втрат. Найпростіше пояснення – прем’єр виголошує такі заяви задля того, щоб зберегти прихильність своїх більш радикальних коаліційних партнерів, які розглядають поточну війну Ізраїлю як можливість окупувати Сектор Гази й розширити свої кордони", – пояснив Шлеймович.
Це досить небезпечні ідеї, адже розширення кордонів Ізраїлю можливе лише коштом винищення чи депортації 2 мільйонів місцевих мешканців. Якщо це втілити у життя, міжнародна підтримка Ізраїлю остаточно зійде на пси.
Чи можливий розкол між урядами США та Ізраїлю
Варто розуміти й контекст відносин Нетаньягу та Байдена: правоцентристський прем’єр Ізраїлю не приховував своїх симпатій до республіканської партії взагалі та Дональда Трампа зокрема. Водночас після свого повернення до влади Нетаньягу намагався чинити вплив на судову гілку влади задля послаблення її повноважень.
Еміль Шлеймович про напругу в ізраїльсько-американських відносинах: дивітсья відео
Це створило напругу між демократичною адміністрацією Байдена та авторитарними ухилами ізраїльського прем’єра, яка ледь не поглибилася до накладення санкцій Сполученими Штатами. І хоча події 7 жовтня на мить об’єднали Вашингтон і Тель-Авів, немає гарантій, що політика Нетаньягу не породить нових протиріч.
"Питання полягає в тому, що США хотіли б відставки Нетаньягу, адже з будь-яким іншим політиком Вашингтону було би легше знайти спільну мову. На цьому тлі є вкрай показовим, що рівень підтримки правлячої коаліції, очолюваної Нетаньягу, впав практично на 30%, що означає, що на наступних виборах чинний уряд програє", – припустив ізраїльський журналіст.
Водночас глобально відносини США та Ізраїлю не погіршають, адже не зважаючи на контроверсійність Нетаньягу, Вашингтон продовжує забезпечувати ізраїльську армію усім необхідним.
Війна Ізраїлю та ХАМАС: останні відомості
- Протягом цього тижня Ізраїль зумів оточити місто Газа та вже веде бої всередині нього. Зокрема, зі сторони морського узбережжя ЦАХАЛ дійшов до лікарні Аль-Шифа на південному заході міста.
- Водночас ХАМАС та Ізраїль є близькими до оголошення про обмін заручниками. Якщо це станеться, то сторони можуть припинити бойові дії на певний час.
- Також з охопленого бойовими діями Сектору Гази почали евакуйовувати іноземних громадян, зокрема й українців та українок. Станом на зараз, Україна змогла евакуювати 214 своїх громадян з 358, що подавалися на евакуацію. Також було евакуйовано 9 громадян Модови.