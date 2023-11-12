Зокрема, Аббас хоче включити у голосування території Сектору Гази. Крім того, він також заявив про палестинські вибори у частині столиці Ізраїлю – Єрусалимі.

До теми Риторики агресії не буде: саміт лідерів арабських країн може вплинути на війну в Ізраїлі

Аббас заявив про підготовку до виборів

На саміті Організації ісламського співробітництва та Ліги арабських держав в Ер-Ріяді Махмуд Аббас сказав, що "Сектор Гази є невіддільною частиною держави Палестини". Саме тому він хоче, щоб голосування на виборах відбулися і в цій частині території.

Крім того, він також планує включити у вибори й східну частину Єрусалиму. Варто зазначити, що статус міста є одним зі спірних пунктів у палестино-ізраїльському конфлікті.

Довідка! Східну частину Єрусалима, в якій розташована Храмова гора та святиня мусульман Аль-Акса, Ізраїль зайняв за підсумками шестиденної війни 1967 року. Влада Ізраїлю наполягає, що Єрусалим є "єдиною та неподільною" столицею країни, а палестинці вважають, що Східний Єрусалим має стати столицею майбутньої палестинської держави.

Зрештою останні вибори до парламенту Палестини проводили у 2006 році. Тоді політична партія терористичної організації ХАМАС отримала більше місць, ніж партія Аббаса "Рух за національне визволення Палестини". В результаті Аббас не визнав результатів виборів, а ХАМАС встановив контроль над Сектором Гази.

В Ізраїлі висловилися про майбутнє Сектора Гази

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що Ізраїль виступатиме проти палестинської автономії у Секторі Гази після того, як завершиться війна між ЦАХАЛ і ХАМАС.

Він також наголосив, що після війни Ізраїль збереже "загальний контроль над безпекою, в тому числі можливість увійти у Сектор Гази, коли ми захочемо ліквідувати терористів, які можуть знову з'явитися".

Я скажу вам, чого не буде. Не буде ХАМАС. Також не буде цивільної влади, яка навчає своїх дітей ненавидіти, вбивати ізраїльтян і ліквідувати Державу Ізраїль,

– сказав він.

Нетаньягу наголосив, що не може бути влади, яка "виплачує сім'ям вбивць суми, залежно від кількості вбитих ними людей". Він також дорікнув владі Палестини, що "після 30 днів після жахливої атаки, її все ще не засудили".

"Тут має бути щось інше. Але в будь-якому випадку, ми повинні мати контроль над безпекою.Я наполягаю на цьому", – підкреслив очільник уряду Ізраїлю.

Він зазначив, що на нього можуть тиснути з цього питання, але він не має наміру відступати. За його словами, завершення операції ЦАХАЛ у Газі вимагає, щоб на наступний день після ліквідації терористичного угруповання там "не міг піднятися інший ХАМАС".