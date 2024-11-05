"Больше не доверяет": Нетаньяху уволил министра обороны Галанта

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху уволил министра обороны Йоава Галланта. Причиной кадровых изменений стало якобы "отсутствие доверия" между политиками.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Times of Israel. Стало также известно, кто возглавит министерство обороны вместо Галланта.

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Нетаньяху уволил министра обороны

Нетаньяху объявил об увольнении министра обороны Йоава Галланта. Свое решение он объяснил "отсутствием доверия".

В коротком письме, направленном министру, а затем обнародованном офисом премьера, Нетаньяху сообщает Галланту, что "ваш срок пребывания в должности закончится через 48 часов после получения этого письма".

Я хотел бы поблагодарить вас за вашу службу на посту министра обороны,

– добавил Нетаньяху.

Известно, что новым министром обороны Израиля станет действующий министр иностранных дел Исраэль Кац.

В СМИ добавляют, что между Нетаньяху и Галлантом было много противоречий по ведению войны. Они возникли якобы еще в прошлом году, когда Израиль давал отпор боевикам ХАМАС, а столкновения впоследствии переросли в войну. В этом году споры только обострились, когда Израиль начал операцию против "Хезболлы".

"К сожалению, хоть в первые месяцы войны было доверие и велась очень плодотворная работа, в последние месяцы это доверие между мной и министром обороны дало трещину. Я много раз пытался преодолеть эти противоречия, но они продолжали расширяться. Они также стали известны общественности неприемлемым образом, и, что еще хуже, они стали известны врагу – наши враги наслаждались этим и получали из этого большую выгоду", – добавил Нетаньяху.

Хотя Нетаньяху заявил, что решение поддерживает правительство, однако оппозиция призывает выходить на протесты. В сети сообщают, что полиция уже перекрыла улицу, которая ведет к резиденции премьера и устанавливает заграждения. Лидер оппозиции и главный конкурент Нетаньяху Бенни Ганц раскритиковал такое решение и отметил, что такая политика вредит национальной безопасности.