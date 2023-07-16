Израильского премьера Нетаньяху выписали из больницы: что со здоровьем политика

Премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху выписали из больницы, где он пробыл менее суток. Политика выписали из отделения неотложной помощи медицинского центра "Шиба" в Рамат-Гане в Тель-Авивском округе.

Об этом стало известно в среду 16 июля. Срочно госпитализировали политика вечером 15 июля.

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Нетаньяху выписали из больницы

Премьер-министра Израиля Беньямин Нетаньяху выписали из больницы в воскресенье (16 июля – 24 Канал) после его госпитализации в медицинский центр "Шеба" в результате обезвоживания организма,

– сообщило издание.

Источники из медицинского центра "Шеба" сообщили журналистам, что Нетаньяху потерял сознание, находясь дома в Кесарии в субботу, 15 июля, в результате чего он упал и ударился головой. После этого:

премьера доставили в отделение неотложной помощи из его дома на севере страны;

по прибытии в больницу, политик был в "полном сознании".

"Он чувствует себя хорошо, и прошел процедуру обследования мозга, чтобы убедиться, что его мозг не был поврежден падением, а также обследование, чтобы убедиться, что его сердечный ритм нормален", – говорится в сообщении.

Газета Yedioth Ahronoth написала, что израильскому политику врачи установили устройство для мониторинга сердечной аритмии. Профессор Иегуда Адлер заявил, что врачи должны исключить нарушения в работе сердца.

Вся дилемма здесь заключалась в том, это просто обезвоживание, есть ли проблема сердечного ритма, и я думаю, что в больнице "Шеба" провели отличную работу,

– заявил Адлер.

Далее израильский премьер должен пройти повторное обозрение для того, чтобы убедиться, что с ним все в порядке.

Что случилось с Беньямином Нетаньяху