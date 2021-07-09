На Львовщине произошло нетипичное ДТП: столкнулись "восьмерка", мопед и велосипед – фото

9 июля 2021 , 14:17
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Источник:

полиция Львовщины

В селе Щирец 8 июля произошло ДТП – столкнулись ВАЗ-2108, велосипед и мопед. В результате аварии травмировался 69-летний мужчина.

Медики госпитализировали пострадавшего. Правоохранители открыли уголовное производство.

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На Львовщине произошло нетипичное ДТП

  • Примерно в 14:15 на дороге Львов – Пустомыты – Меденичи произошла авария.
  • Там столкнулись автомобиль ВАЗ-2108, мопед "Дельта" и велосипед.
  • За рулем "восьмерки" находился 56-летний житель района, водителем мопеда был 69-летний местный житель, а велосипеда – 28-летний житель района.
  • По информации правоохранителей, все транспортные средства двигались в одном направлении.
  • В результате столкновения водитель мопеда получил травмы и попал в больницу.


Столкнулись ВАЗ, мопед и велосипед / Фото полиции Львовщины

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Правоохранители проводят расследование

Следователи открыли уголовное производство за "нарушение правил безопасности дорожного движения". Максимальное наказание, которое грозит виновнику ДТП, – до 3 лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на тот же срок.

Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование. Они пытаются установить все причины и обстоятельства аварии.

Водитель мопеда попал в больницу / Фото полиции Львовщины


Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП / Фото полиции Львовщины

Автор: Ольга Котів