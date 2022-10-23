Сутки без электричества: в Нетешине люди готовят еду во дворах, за водой безумные очереди

После российского удара по объекту энергетики жители Нетешина на Хмельнитчине остались без электроснабжения. Людям приходится готовить еду на улице и стоять в длинных очередях за водой.

Во дворах Нетешина люди установили буржуйки, на которых греют воду и варят. Также в городе работает полевая кухня.

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Как живет Нетешин без света

Люди с буржуйками и мангалами готовят во дворах домов. Местные власти подвозят воду, также в городе раздают кипяток. За горячей водой тоже стоят большие очереди, люди набирают ее себе в термосы.

Мобильные телефоны от генераторов. Таких локаций по городу несколько, так что на каждой точке также приходится стоять по несколько часов.

Также в городе работает полевая кухня. А волонтеры, которые в пятницу налепили 2 тысячи вареников для передачи военным в зону боевых действий, варят и раздают их людям.

Когда в Нетешине появится электроэнергия

Мэр Нетешина Александр Супрунюк сказал, что сейчас в Нетешине пытаются починить электросеть. Он рассказал, что это третья попытка. По словам мэра города, в предыдущие 2 раза сеть не выдержала нагрузки, поэтому людей призывают после подачи электроэнергии не включать сразу электрическое отопление.

Третья попытка подать электроэнергию и воду в город. В предыдущие разы сеть не выдерживала бешеной нагрузки. Не включайте сразу нагревательные приборы, иначе еще на 12 – 24 часа будем без электричества,

– написал он.

Также он сообщил, что из Хмельницкого приехали еще 3 водовозки и до конца дня водой обеспечат всех.

В некоторых домах Нетешина свет восстановили, однако большинство до сих пор без электроэнергии. В Нетешинском городском совете сообщили, что делают все возможное, чтобы возобновить электроснабжение. Там добавили, что очередность подключения электросетей на территории Нетешинской МТГ – компетенция Укрэнерго.

Просьба к жильцам жилых домов, где уже восстановлена ​​подача электроэнергии: отнеситесь сознательно к рациональному ее использованию… Во избежание повторного отключения электроэнергии, просьба экономно ее потреблять – не включайте электроприборы без которых можно обойтись в такое трудное время. В случае, если потребление электроэнергии будет расти, город снова будет обесточен,

– говорится в сообщении.

Россияне нанесли удар по энергетическому объекту в Хмельницкой области

Вчера, 22 октября, российские захватчики попали в энергетический объект в Хмельницкой области. Во многих районах остались без электроснабжения и воды.

Большинство районов уже возобновили электроснабжение, однако в селе Нетешин ситуация сложная. Мэр города Александр Супрунюк сообщил, что сейчас идет третья попытка подать электроэнергию и воду в Нетешин.

В предыдущие разы сеть не выдерживала бешеной нагрузки. Поэтому людей попросили не включать нагревательные приборы сразу после подачи электричества, иначе придется быть без электричества еще на 12 – 24 часа.

: Жителей Нетешина попросили проверить краны в своих домах. Ночью начнется подача воды в город. Воду попросили использовать рационально, как и электроэнергию.

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