Нетрезвому водителю, совершившему смертельное ДТП в Ровненской области, вынесли суровый приговор

В Ровненской области суд признал виновным 28-летнего жителя села Михалин. Он нетрезвым управлял автомобиле и устроил и автопроисшествие, в котором погибли 2 человека.

Речь идет о ДТП возле села Михалин в Ровненской области, которое произошло 17 июня 2021 года. Около полуночи нетрезвый водитель решил прокатиться вместе с четырьмя пассажирами.

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Подробности смертельного ДТП в Ровненской области

Водитель Volkswagen Touran ехал слишком быстро на закругленном участке дороги. С маневром мужчина в состоянии алкогольного опьянения не справился и врезался в дерево на обочине.

Нетрезвый водитель не справился с управлением и врезался в дерево / Фото Нацполиции

После удара автомобиль перевернулся. В аварии погибли оба пассажира автомобиля – 30- и 31-летний жители Михалина. Водитель, а также его 43-летний и 28-летний односельчане отделались ушибами и сотрясением мозга.



В результате ДТП погибли 2 человека, еще 3 получили травмы / Фото Нацполиции

Впоследствии мужчину осмотрели на состояние алкогольного опьянения. Драгер показал в его организме 0,81 промилле алкоголя, при норме 0,3. По факту нарушения правил безопасности дорожного движения было открыто уголовное производство.

Решение суда

В начале ноября 2021 г. стало известно, какой приговор вынес суд по этому делу. Мужчину приговорили к 10 годам заключения и лишения водительских прав на такой же срок.

Кроме этого, виновник ДТП должен оплатить семьям погибших и травмированным пассажирам по 188 тысяч гривен морального ущерба. Шестерым детям, потерявшим родителей – по 88 тысяч гривен.



Суд назначил виновнику ДТП 10 лет за решеткой и денежную компенсацию семьям погибших / Фото Нацполиции

На каждого ребенка одного из погибших мужчина также должен выплатить по 3,6 тысяч гривен ежемесячно до достижения ими совершеннолетия. Общая сумма компенсаций составляет более 1,3 миллионов гривен. Осужденный может обжаловать решение в апелляционном суде.

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