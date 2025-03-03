В центре Киева нетрезвый мужчина устроил стрельбу: его задержали на месте происшествия

В правоохранительных органах сообщили, что задержали мужчину, который, находясь навеселе, устроил стрельбу в центре столицы. Известно, что нарушителя задержали.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

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Нетрезвый мужчина устроил стрельбу в центре Киева

По данным полиции, мужчина, будучи навеселе, начал приставать к прохожему и в разгар конфликта произвел несколько выстрелов из травматического оружия.

Указывается, что инцидент произошел вечером на улице Богдана Хмельницкого. "Тогда в полицию обратился охранник заведения с сообщением о том, что он слышал спор между мужчинами, а впоследствии состоялась стрельба. На место немедленно прибыла следственно-оперативная группа, сотрудники уголовного розыска и наряды патрульной полиции", – сообщили детали в полиции.

Начальник Шевченковского управления полиции Игорь Падюка отметил, что внезапный конфликт произошел между двумя местными жителями.

В рамках начатого уголовного производства мы установили, что злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, спровоцировал конфликт с прохожим и начал трогать его за одежду. Во время дальнейшей толкотни фигурант вытащил травматический пистолет и произвел два выстрела в гору. 49-летнего стрелка полицейские задержали на месте происшествия и изъяли орудие совершения преступления,

– рассказал он.

Известно, что нарушителю сообщили о подозрении по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство. Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы.