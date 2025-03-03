Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу поліції Києва.
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Нетверезий чоловік влаштував стрілянину у центрі Києва
За даними поліції, чоловік, бувши напідпитку, почав чіплятись до перехожого і у розпалі конфлікту здійснив декілька пострілів з травматичної зброї.
Вказується, що інцидент стався ввечері на вулиці Богдана Хмельницького. "Тоді до поліції звернувся охоронець закладу із повідомленням про те, що він чув суперечку між чоловіками, а згодом відбулась стрільба. На місце негайно прибула слідчо-оперативна група, співробітники карного розшуку та наряди патрульної поліції", – повідомили деталі в поліції.
Начальник Шевченківського управління поліції Ігор Падюка зазначив, що раптовий конфлікт відбувся між двома місцевими мешканцями.
У рамках розпочатого кримінального провадження ми встановили, що зловмисник, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, спровокував конфлікт з перехожим та почав чіпати його за одяг. Під час подальшої штовханини фігурант витягнув травматичний пістолет та здійснив два постріли в гору. 49-річного стрілка поліцейські затримали на місці події та вилучили знаряддя вчинення злочину,
– розповів він.
Відомо, що порушнику повідомили про підозру за частиною 4 статтею 296 Кримінального кодексу України – хуліганство. Чоловіку загрожує до 7 років позбавлення волі.