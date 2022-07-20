В Киеве пьяный поклонник "русского мира" устроил ДТП и угрожал патрульным россиянами

В Киеве патрульные полицейские задержали нетрезвого поклонника "русского мира". Он совершил ДТП и скрылся с места аварии.

Пьяный поклонник "русского мира" устроил ДТП в Киеве

Инцидент произошел 19 июля на проспекте Леся Курбаса в столице Украины. Автомобиль Dacia осуществил столкновение с автомобилем Mercedes и уехал с места происшествия. Блюстители порядка стали очевидцами происшествия, им удалось задержать беглеца и оформить административные материалы.

Читайте также В Киеве автомобиль на скорости влетел в бетонный блок: в салоне находилась семья

Остановив беглеца, полицейские сразу заметили у мужчины признаки алкогольного опьянения – на требование пройти осмотр на состояние алкогольного опьянения водитель отказался.

С помощью информационных баз патрульные узнали, что гражданин уже привлекался к административной ответственности за вождение в нетрезвом состоянии и был лишен судом права вождения,

– говорится в сообщении.

На 45-летнего водителя инспекторы составили соответствующие админпротоколы.

Кроме того, как сообщили в полиции, во время оформления документов задержанный активно проявлял поддержку оккупационных действий российского врага и утверждал, что после захвата всей территории Украины московиты наведут порядок. Патрульные доставили его в Святошинское управление полиции и передали сотрудникам СБУ для проверки.

Может вас заинтересовать – СБУ разоблачила сверхважную агентку спецслужб путина: смотрите видео