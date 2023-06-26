Такое мнение высказал политический эксперт Алексей Голобуцкий. По его словам, финал мятежа Пригожина был "неожиданным, но прогнозируемым".

К теме До сих пор не пришел в себя: Соловьев плачется из-за бунта Пригожина и собирается в Лукашенко.

"Финал неожиданный, но прогнозируемый. Пригожин, доведя ситуацию до кипения, на самом ее пике выторговал для себя необходимые условия и дал заднюю. Пригожин повел себя как барыга, а не как оппозиционный лидер или представитель интересов простых солдат. Похоже, что это была только первая серия в этом забавном сериале, финал которого показал, что Путин – никакой не диктатор, а испуганный, робкий и пожилой руководитель государства, которое с каждым днем катится в пропасть. Бунт Пригожина – начало конца", – заявил Голобуцкий.

Пригожин искал возможности избежать зависимости от Шойгу

Он отметил, что конфликт между руководителем ППК "Вагнер" Пригожиным и министром обороны России Шойгу возник еще во времена Сирийской кампании и носит системный и постоянный характер. С новой силой он загорелся в начале лета 2023 года.

"Это конкурентная борьба за ресурс государственных средств. Пригожин рассчитывал получить больше полномочий и возможностей от Путина за сомнительную победу в Бахмуте. Вероятно, это должен быть доступ к государственным ресурсам (тюрьмы, госзаказ, военные склады). Шойгу как конкурент Пригожина постоянно перекрывал "кислород" и поставил его в жесткую зависимость от МО РФ. У главного вагнеровца забрали возможность забирать людей из тюрем. Ограничили снабжение снарядами и техникой. Относительная независимость и мобильность вагнеровцев оставалась только в деньгах (это огромные финансовые потоки, которые они зарабатывают на контрактах в Африке). Шойгу и Герасимов хотели наложить руку на африканские заказы и подмять все активы под свой контроль", – отметил эксперт.

По его словам, Пригожин искал возможность избежать зависимости от Шойгу. Пытался пойти в подчинение Росгвардии, делал дерзкие заявления, чтобы привлечь поддержку Путина. Но его не слыхали. Политические амбиции и простая манера общения сделали Пригожина любимцем русского плебса. Но в Кремле этого испугались, увидев рост его политического влияния.

Именно это и подтолкнуло его действовать на опережение, пока окончательно его не слили или ликвидировали. Поэтому он решился на бунт. А доведя ситуацию до кипения, на самом ее пике выторговал для себя необходимые условия и дал заднюю. Миф о справедливой силе, которая накажет коррупционеров, фанерных генералов и преступников, отправивших насмерть более двухсот тысяч российских военных, также развеялся,

– констатирует Голобуцкий.

Мятеж Пригожина: коротко о главном