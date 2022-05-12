Неужели украинцы должны опуститься на колени, – Боррель мощно обратился к противникам предоставления оружия

Жозеп Боррель эмоционально обратился к тем, кто выступает против предоставления Украине оружия. Он отметил, что войны заканчиваются переговорами. Но их нужно проводить "с позиции силы".

Глава дипломатии Европейского Союза подчеркнул, что украинцам нужно помочь прийти к такой позиции. Это – приоритетная задача.

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Я спрашиваю этих людей: разве не играет роли, как закончится эта война? Неужели украинцы должны стоять на коленях, разорванные россиянами? Вы этого хотите?

– спросил Боррель.

Глава дипломатии ЕС поддерживает Украину. В частности, в апреле посетил Киев, а также побывал в Буче, освобожденной от российских захватчиков. Боррель был шокирован зверствами, которые совершили оккупанты. После визита он заявил, что Украина – победит и станет еще сильнее. Между тем, ЕС будет поддерживать ее на каждом шагу.

У Украины есть положительные новости

На этой неделе глава дипломатии ЕС также заявил, что следует рассмотреть возможность ареста замороженных валютных резервов России. Боррель подчеркнул: эти деньги следует передать на восстановление Украины после войны.

Владимир Зеленский в традиционном вечернем обращении 11 мая заявил, что есть ряд положительных для обороны Украины новостей.

В частности президент рассказал, что Палата представителей Конгресса США одобрила новый пакет поддержки для Украины. На очереди – голосование в Сенате США. Тогда документ будет передан на подпись президенту Джо Байдену. В новом пакете поддержки говорится о почти 40 миллиардах долларов.

Кроме того, украинский лидер отметил ленд-лиз Украины. Зеленский заявил, что это историческое решение. Президент объяснил, что ленд-лиз – это схема передачи всего, что необходимо Украине для обороны. Зеленский подчеркнул: "Хотя формально это как заем, но, по сути, он настолько выгоден, что называть его займом некорректно".

По словам Зеленского, теперь Украина получит доступ к:

современному оружию;

боеприпасам;

оборудованию.

Президент подчеркнул, что у российских захватчиков нет никаких шансов. Украина освободит своих людей и свои территории. Зеленский отметил, что май 2022 года будет для истории особенным.

Важно – вечернее обращение Зеленского за 11 мая: смотрите видео