Невакцинированных нардепов следует не впускать в Раду и не платить зарплату, – Бакунец

Народный депутат Украины Павел Бакунец призвал своих коллег вакцинироваться против COVID-19. В противном случае политик предлагает не допускать парламентариев к работе и не выплачивать им зарплату.

По словам Павла Бакунца, невакцинированные нардепы подают плохой пример гражданам Украины. Об этом представитель "Самопомощи" заявил на заседании согласительного совета.

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Не работают – не имеют зарплаты

Павел Бакунец заявил, что в Украине растет количество больных коронавирусом, поэтому и альтернативы вакцинации нет. Однако политик убежден, что людей беспокоит вопрос о том, почему они должны вакцинироваться, а народные депутаты – нет.

Из-за этого нардеп призвал своих коллег принять постановление об обязательной вакцинации всех парламентариев. Тех, кто не вакцинируется, Бакунец предлагает не допускать к работе в Верховной Раде.

Я призываю вас всех дать пример, вакцинироваться и принять постановление о том, что кто невакцинирован – на работу не ходит, и соответственно заработной платы не получает,

– заявил Бакунец.

Также представитель "Самопомощи" отметил усилия медиков в борьбе с пандемией. Кроме того, Бакунец считает, что правительство прилагает недостаточно сил для преодоления пандемии из-за проблем с "ковидными" пакетами. В частности речь идет о проблемах финансирования.

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