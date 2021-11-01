За словами Павла Бакунця, невакциновані нардепи подають поганий приклад громадянам України. Про це представник "Самопомочі" заявив на засіданні погоджувальної ради.

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Павло Бакунець заявив, що в Україні зростає кількість хворих на коронавірус, тому й альтернативи вакцинації немає. Однак політик переконаний, що людей непокоїть питання про те, чому вони повинні вакцинуватися, а народні депутати – ні.

Через це нардеп закликав своїх колег прийняти постанову про обов'язкову вакцинацію всіх парламентарів. Тих, хто не вакцинується, Бакунець пропонує не допускати до роботи у Верховній Раді.

Я закликаю вас усіх дати приклад, вакцинуватися та ухвалити постанову про те, що хто невакцинований – на роботу не ходить, і відповідно заробітної плати не отримує,

– заявив Бакунець.

Також представник "Самопомочі" відзначив зусилля медиків у боротьбі з пандемією. Окрім того, Бакунець вважає, що уряд докладає недостатньо сил для подолання пандемії через проблеми з "ковідними" пакетами. Зокрема мова йде про проблеми фінансування.

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