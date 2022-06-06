Оккупанты распространяют видео, где противотанковой ракетой бьют по жилому дому. Об этом рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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Россияне бьют по мирным, а обвиняют ВСУ

Удар был сегодня ночью, город не уточняется. Андрющенко констатирует, что цинизм зашкаливает. Потом россияне будут рассказывать лживые басни о "нацбатальонах", мол, обстрелявших "мирный" Донецк.

Обычная практика – бить по жилым кварталам, но потом виноватыми делать ВСУ,

– отметил чиновник.

Россияне снова обстреливают Донецк

В разведке сообщили, что оккупанты снова обстреливают Донецк из Макеевского направления. Захватчики собираются обвинить Украину в обстреле мирного населения.

Накануне агрессор уже прибегал к такой провокации. Россияне нанесли удары по Донецку, однако очевидцы не повелись на попытку обмана оккупантов. Местные жители сообщили о том, что снаряды прилетают с территорий, контролируемых российскими оккупантами. Выпущенные по центру города 40 снарядов из "Града", о которых заявили российские оккупанты, не могли прилететь с позиций ВСУ.

Обстрелы мирных городов

Утром 6 июня оккупанты хаотично обстреливали Николаев. Они как всегда били по жилым домам в разных районах города, где нет никаких военных объектов. К сожалению, есть пострадавшие гражданские и погибшие. Этот город россияне обстреливают почти каждый день. Враг применяет минометы, артиллерию и авиацию.

Ночью 6 июня россияне также обстреляли ракетами Лозовскую общину в Харьковской области. Обошлось без потерь, но они повредили критическую инфраструктуру, образовательные учреждения и жилые дома.

5 июня российские оккупанты произвели артиллерийский обстрел Зеленодольской общины. Враг попал по двум селам и нанес разрушения жилым домам.

Кроме того, 5 июня россияне выпустили ракеты по столице. Они попали в Дарницкий вагоноремонтный завод. Также взрывы произошли в Днепровском районе.

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