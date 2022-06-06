Окупанти поширюють відео, де протитанковою ракетою б'ють по житловому будинку. Про це розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

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Росіяни б'ють по мирних, а звинувачують ЗСУ

Удар був сьогодні вночі, місто не уточнюють. Андрющенко констатує, що цинізм зашкалює. Потім росіяни будуть розповідати брехливі байки про "нацбатальони", що, мовляв, обстріляли "мирний" Донецьк.

Звичайна практика – бити по житлових кварталах, але потім винними робити ЗСУ,

– зазначив чиновник.

Росіяни знову обстрілюють Донецьк

У розвідці повідомили, що окупанти знову обстрілюють Донецьк з Макіївського напрямку. Загарбники збираються звинуватити Україну в обстрілі мирного населення.

Напередодні агресор вже вдавався до такої провокації. Росіяни завдали удари по Донецьку, проте очевидці не повелися на спробу обману окупантів. Місцеві жителі повідомили про те, що снаряди прилітають із територій, які контролюють російські окупанти. Випущені по центру міста 40 снарядів з "Граду", про які заявили російські окупанти, не могли прилетіти з позицій ЗСУ.

Обстріли мирних міст

Вранці 6 червня окупанти хаотично обстрілювали Миколаїв. Вони як завжди гатили по житлових будинках в різних районах міста, де немає ніяких військових об'єктів. На жаль, є постраждалі цивільні та загиблий. Це місто росіяни обстрілюють чи не щодня. Ворог застосовує міномети, артилерію та авіацію.

Вночі 6 червня росіяни також обстріляли ракетами Лозівську громаду в Харківській області. Обійшлось без втрат, але вони пошкодили критичну інфраструктуру, освітні заклади та житлові будинки.

5 червня російські окупанти здійснили артилерійський обстріл Зеленодольської громади. Ворог поцілив по двох селах та завдав руйнувань житловим будинкам.

Окрім цього, 5 червня росіяни випустили ракети по столиці. Вони влучили у Дарницький вагоноремонтний завод. Також вибухи були у Дніпровському районі.

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