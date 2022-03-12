Невероятный мурал, посвященный Украине, появился на стене Литовской военной академии

В Литве на здании военной академии нарисовали стенопись в поддержку Украины. Фото опубликовал в твиттере министр обороны страны Арвидас Анушаускас.

Автор изображения – Линас Казюлионис. "Stand With Ukraine", – написано на нем. А нарисованы – мужчина и женщина в синем и желтом цветах, и украинский трезубец.

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В Литве сделали мурал в поддержку Украины

Заметим, что за хештегом #StandWithUkraine в соцсетях (в частности, в твиттере) можно пересмотреть очень много сообщений и фотографий со всего мира в поддержку нашей страны в борьбе с российскими захватчиками.



Стенопись в Литве, посвященная Украине / Фото с твиттера Анушаускаса

К слову, в Польше тоже появились необычные муралы в поддержку Украины.

К примеру, в Познани изобразили Президента Украины Владимира Зеленского и кремлевского диктатора Владимира Путина. Первого – в образе Гарри Поттера, а второго, конечно, как Волдеморта.

А в Гданьске на антивоенном мурале нарисовали Путина между двумя жесточайшими диктаторами мира ХХ века – Гитлером из Третьего Рейха и Сталиным из СССР.

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