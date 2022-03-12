Автор зображення – Лінас Казюліоніс. "Stand With Ukraine", – написано на ньому. А намальовані чоловік та жінка у синьому та жовтому кольорах, і український тризуб.

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У Литві зробили мурал на підтримку України

Зауважимо, за хештегом #StandWithUkraine у соцмережах (зокрема, у твітері) можна переглянути дуже багато дописів та світлин з усього світу на підтримку нашої країни у боротьбі з російськими загарбниками.



Стінопис у Литві, присвячений Україні / Фото з твітера Анушаускаса

До слова, у Польщі теж з’явилися незвичні мурали на підтримку України.

Наприклад, у Познані зобразили Президента України Володимира Зеленського та кремлівського диктатора Володимира Путіна. Першого – в образі Гаррі Поттера, а другого, ясна річ, як Волдеморта.

А у Гданську на антивоєнному муралі намалювали Путіна між двома найжорстокішими диктаторами світу ХХ століття – Гітлером із Третього Рейху та Сталіним із СРСР.

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