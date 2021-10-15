Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на Всемирном конгрессе российских соотечественников. В то же время нет никакой разницы, где именно живет такая семья.

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"Следующий шаг, который мы очень хотим реализовать, касается гражданства детей в смешанных браках. Мы убеждены, что где бы смешанная семья не жила, где бы ни родился ребенок в смешанном браке – на территории России или на территории зарубежного государства, он обязан в соответствии с Конституцией автоматически получать гражданство", – сказал Лавров.

По его словам, соответствующую инициативу хотят реализовать российские законодатели в рамках инициатив по поддержке соотечественников.

Справка. В России 15 октября 2021 года стартовала перепись населения. Она будет проходить до середины ноября, в некоторых регионах – до конца декабря. Известно, что в ней также могут принимать участие иностранные граждане и лица без гражданства, проживающие на территории России постоянно.

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