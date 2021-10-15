Про це заявив глава МЗС Росії Сергій Лавров на Всесвітньому конгресі російських співвітчизників. Водночас немає жодної різниці, де саме живе така сім'я.

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"Наступний крок, який ми дуже хочемо реалізувати, стосується громадянства дітей у змішаних шлюбах. Ми переконані, що де б змішана сім'я не жила, де б не народилася дитина в змішаному шлюбі – на території Росії або на території зарубіжної держави, вона зобов'язана відповідно до Конституції автоматично отримувати громадянство", – сказав Лавров.

За його словами, відповідну ініціативу хочуть реалізувати російські законодавці в рамках ініціатив щодо підтримки співвітчизників.