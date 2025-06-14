Укр Рус
24 Канал Новости мира Критический элемент ВПК России, – ЦПД о "Невинномысском Азоте", который был под атакой дронов
14 июня, 09:33
2

Критический элемент ВПК России, – ЦПД о "Невинномысском Азоте", который был под атакой дронов

Ирина Марцияш
Основні тези
  • Ночью 14 июня был атакован "Невинномысский Азот" в Ставропольском крае.
  • В ЦПД объясняют, что это критический элемент военно-промышленного комплекса России.

В ночь на 14 июня неизвестные объекты атаковали "Невинномысский Азот" в Ставропольском крае России. Это критический элемент военно-промышленного комплекса страны-агрессора.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на руководителя ЦПД СНБО Андрея Коваленко.

Смотрите также Удар по Самарской области: дроны атаковали "Новокуйбышевский завод катализаторов"

Важность завода "Невинномысский Азот"

Коваленко отметил, что этот завод производит до миллиона тонн аммиака и более миллиона тонн аммиачной селитры ежегодно – ключевого компонента для взрывчатки и артиллерийских снарядов.

Он добавил, что именно здесь синтезируются меламин, уксусная кислота, метанол и калийная селитра – вещества, которые имеют двойное назначение, и часто используются в производстве ВОГов, фугасов, а также реактивных зарядов.

С 2024 года на заводе развернуто производство водорастворимых удобрений, которые адаптируются к потребностям военной химии,
– рассказал руководитель ЦПД.

Смотрите также Россияне жалуются на атаки по Ставропольскому краю и Самарской области

К слову, россияне в ночь на 14 июня жаловались на атаку дронов. Так, российское минобороны отчиталось, что в период с 20:00 13 июня до 7:00 14 июня по местному времени "пе-ве-о" якобы перехватила и уничтожила 66 беспилотников:

  • 30 – над территорией Воронежской области,
  • 10 – над Белгородской областью,
  • 8 – над Ставропольским краем,
  • 6 – над территорией Крыма,
  • 1 – над Самарской областью,
  • 11 – над акваторией Азовского моря.