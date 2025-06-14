Критический элемент ВПК России, – ЦПД о "Невинномысском Азоте", который был под атакой дронов
- Ночью 14 июня был атакован "Невинномысский Азот" в Ставропольском крае.
- В ЦПД объясняют, что это критический элемент военно-промышленного комплекса России.
В ночь на 14 июня неизвестные объекты атаковали "Невинномысский Азот" в Ставропольском крае России. Это критический элемент военно-промышленного комплекса страны-агрессора.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на руководителя ЦПД СНБО Андрея Коваленко.
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Важность завода "Невинномысский Азот"
Коваленко отметил, что этот завод производит до миллиона тонн аммиака и более миллиона тонн аммиачной селитры ежегодно – ключевого компонента для взрывчатки и артиллерийских снарядов.
Он добавил, что именно здесь синтезируются меламин, уксусная кислота, метанол и калийная селитра – вещества, которые имеют двойное назначение, и часто используются в производстве ВОГов, фугасов, а также реактивных зарядов.
С 2024 года на заводе развернуто производство водорастворимых удобрений, которые адаптируются к потребностям военной химии,
– рассказал руководитель ЦПД.
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К слову, россияне в ночь на 14 июня жаловались на атаку дронов. Так, российское минобороны отчиталось, что в период с 20:00 13 июня до 7:00 14 июня по местному времени "пе-ве-о" якобы перехватила и уничтожила 66 беспилотников:
- 30 – над территорией Воронежской области,
- 10 – над Белгородской областью,
- 8 – над Ставропольским краем,
- 6 – над территорией Крыма,
- 1 – над Самарской областью,
- 11 – над акваторией Азовского моря.