Невозможно на каждом перекрестке ставить полицейского, – МВД о борьбе с нарушителями ПДД

Статистика смертности на дорогах в Украине остается крайне неутешительной, а резонансные ДТП происходят все чаще. В МВД отметили, что не имеют возможности поставить полицейского на каждом перекрестке, однако выход из ситуации все же есть.

Об этом сказал министр внутренних дел Украины Денис Монастырский в эфире одного из украинских телеканалов.

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Монастырский пояснил, что поставить по 1 стражу порядка на каждый перекресток просто физически невозможно. Однако есть другая инициатива, которая могла бы помочь полицейским отслеживать нарушителей и потенциально уменьшить количество аварий.

Уже есть такая законодательная инициатива в парламенте, чтобы сами граждане, фиксируя на регистраторы в своих автомобилях нарушения, могли передавать эти видео в правоохранительные органы, в полицию в частности. Благодаря этому человек мог бы привлекаться к административной ответственности,

– рассказал глава МВД.

Он добавил, что таким образом можно было бы увеличить так называемую профилактику ДТП. К тому же к инициативе мог бы присоединиться любой сознательный водитель.

Ранее глава МВД Украины Денис Монастырский заявил, что в течение 2020 года на украинских дорогах погибли 3 554 человека.

Добавим, что в Украине с 17 марта начали действовать новые штрафы за нарушение правил дорожного движения. В МВД надеются, что это поможет уменьшить количество смертей в ДТП на 10 – 15%.

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