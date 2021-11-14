Невозможно на каждом перекрестке ставить полицейского, – МВД о борьбе с нарушителями ПДД
Источник:24 канал
Статистика смертности на дорогах в Украине остается крайне неутешительной, а резонансные ДТП происходят все чаще. В МВД отметили, что не имеют возможности поставить полицейского на каждом перекрестке, однако выход из ситуации все же есть.
Об этом сказал министр внутренних дел Украины Денис Монастырский в эфире одного из украинских телеканалов.
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Монастырский пояснил, что поставить по 1 стражу порядка на каждый перекресток просто физически невозможно. Однако есть другая инициатива, которая могла бы помочь полицейским отслеживать нарушителей и потенциально уменьшить количество аварий.
Уже есть такая законодательная инициатива в парламенте, чтобы сами граждане, фиксируя на регистраторы в своих автомобилях нарушения, могли передавать эти видео в правоохранительные органы, в полицию в частности. Благодаря этому человек мог бы привлекаться к административной ответственности,
– рассказал глава МВД.
Он добавил, что таким образом можно было бы увеличить так называемую профилактику ДТП. К тому же к инициативе мог бы присоединиться любой сознательный водитель.Обратите внимание! Ранее глава МВД Украины Денис Монастырский заявил, что в течение 2020 года на украинских дорогах погибли 3 554 человека.
Добавим, что в Украине с 17 марта начали действовать новые штрафы за нарушение правил дорожного движения. В МВД надеются, что это поможет уменьшить количество смертей в ДТП на 10 – 15%.
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Недавние резонансные ДТП в Украине
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- Во Львове водитель насмерть сбил папу журналиста 24 канала Владимира Шляхтина. В тот момент он переходил дорогу по пешеходному переходу.
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