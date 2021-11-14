Про це сказав міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський в ефірі одного з українських телеканалів.

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Монастирський пояснив, що поставити по 1 правоохоронцю на кожне перехрестя просто фізично неможливо. Однак є інша ініціатива, яка могла б допомогти поліцейським відстежувати порушників та потенційно зменшити кількість аварій.

Вже є така законодавча ініціатива у парламенті, щоб самі громадяни, фіксуючи на реєстратори у своїх автомобілях порушення, могли передавати ці відео в правоохоронні органи, в поліцію зокрема. Завдяки цьому особа могла б притягатися до адміністративної відповідальності,

– розповів очільник МВС.

Він додав, що у такий спосіб можна було б збільшити так звану профілактику ДТП. До того ж до ініціативи міг би долучитися будь-який свідомий водій.

Зверніть увагу! Раніше глава МВС України Денис Монастирський заявив, що упродовж 2020 року на українських дорогах загинули 3554 людини.

Додамо, що в Україні з 17 березня почали діяти нові штрафи за порушення правил дорожнього руху. У МВС сподіваються, що це допоможе зменшити кількість смертей у ДТП на 10 – 15%.

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