Невозможность большой войны ведет к мелким конфликтам: политолог о ядерном оружии
Источник:24 канал
Во многих странах высока вероятность эскалации или конфликта. А склонность к мелким конфликтам с приобретением ядерного оружия даже повысилась.
Кандидат политических наук, руководитель Центра нераспространения ядерного оружия при Одесском национальном универистете имени И. Мечникова рассказала о новых вызовах для мира. Полина Синовец работала в NATO Defence College, а также James Martin Center for Nonproliferation Studies, член таких ассоциаций как PONARS Eurasia, WIIS, INSEN.
Читайте также Газовая игла кремлевского карлика: как происходила энергетическая экспансия Кремля
Полина Синовец / фото с фейсбука Полины Синовец
Иранские вызовы
В какой сейчас ситуации находятся переговоры по новому ядерному соглашению с Ираном?
Я так понимаю, что в состоянии глубокой стагнации потому что переговоры Шестерки (Великобритания, Франция, Германия, Россия, Китай, США – 24 канал) возобновились в июне этого года, а когда ко власти в Иране пришел Раиси, то иранскую делегацию отозвали для консультаций. Пока что непонятно в какую сторону шагнет Иран.22 сентября министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс в разговоре с министром иностранных дел Ирана Хоссейном Амир-Абдуллахианом потребовала скорейшего возвращения за стол переговоров в Вене по поводу нового ядерного соглашения.
Кто такой Ибрахим РаисиИранский политик, который 3 августа 2021 года является президентом страны. Был активным участником Исламской революции 1978-1979 годов. Раиси –ультраконсервативний исламист, который выступает за большую исламизацию сферы образования в Иране. Находится под санкциями США и Евросоюза. До этого занимал должности генпрокурора Ирана, а также главы судебной власти Ирана.
Пока что о новом соглашении речи не идет, так как считалось, что совместный план действий это единственное оптимальное решение. Оговаривать какие-то уступки Иран, в принципе, не был намерен - и видимо не будет намерен.
Относительно противоречий – на данный момент все согласны, что соглашение надо возобновлять. В отличие от той ситуации, когда администрация Трампа вышла из совместного плана действий, а ЕС, Россия и Китай дружно за него держались, то эта ситуация позади.
Подписанты ядерного соглашения с Ираном. 2015 год / Фото United States Department of State
Так как американцы вместе со сменой президента с Трампа на Байдена, выступают решительно за новое соглашение. Но те условия, которые ставит Тегеран перед Вашингтоном - вы сначала безоговорочно снимите все санкции, а потом мы, может, вернёмся к соглашению.
Важно Иран сможет создать ядерную бомбу за два-три месяца, – Минобороны Израиля
Это выглядит как ультиматум, на выполнение которого Штаты никогда не шли. В противном случае Байдена обвинили бы в потакании автократического режима в Иране. Во время переговоров Шестерки в Вене, еще до прихода к власти Раиси, почти добились взаимных компромиссов, чтобы подписать новое соглашение.
Но поскольку новый президент Ирана относиться к правым религиозным кругам, которые находятся под санкциями США за нарушение прав человека. То представляется, что и позиция Тегерана будет более жесткой.
Ибрахим Раиси / Фото Mehr News Agency
С другой стороны, Раиси, когда шел на выборы, то обещал, что экономическая ситуация станет легче - значит он намерен вести какой-то диалог. Единственный выход - что-то подписать с Западом. Только тогда будут сняты санкции, а иранская экономика оживится.
Что означает международный саммит в Багдаде 28 августа при участии Ирана и Саудовской Аравии?
Прежде всего открытие платформы для диалога. Не думаю что так просто помирить эти страны, однако самая большая проблема это отсутствие диалога между противниками потому что тогда создается ложное впечатление о намерениях готовности начать военные действия.
Попытка усадить за стол переговоров, как правило, очень хорошее дело потому что оно, как минимум, ведет к тому, что они понимают до какой точки можно заходить, а до какой нет. Что можно решить, а что нет. Это уже начало диалога вместо начала военных действий.
В чем главное значение ядерного соглашения с Ираном 2015 года?
Оно состоит в том, что с одной стороны, в определенной степени ограничивало Иран с точки зрения развития его военных и ядерных возможностей. Не полностью лишало его возможности когда-нибудь создать ядерное оружие, однако очень сильно замедляло этот процесс.
Что такое ядерное соглашение с ИраномЭто документ под названием "Совместный всеобъемлющий план действий", который был подписан 14 июля 2015 года в Вене между Ираном и странами "Шестерки" (Великобритания, США, Франция, Китай, Германия, Россия). Переговоры по его подписанию длились с 2005 года. Суть соглашения состоит в том, что в обмен на снятие санкций с Ирана, Тегеран предоставляет доступ инспекторам МАГАТЭ на свои ядерные объекты. Также согласно соглашению значительная часть обогащенного урана с Ирана вывозится за границу, а сами ядерные предприятия Ирана не будут демонтированы. 8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп заявил о выходе с ядерного соглашения с Ираном. Это повлекло ответные действия Ирана, который отказался выполнять свои обязательства по документу.
Иранская ядерная программа:
Иран делал достаточно прозрачным для перманентных инспекций МАГАТЭ. То есть если бы Тегеран решил поменять свои намерения создавать ядерное оружие, то МАГАТЭ это сразу бы определило. Количество и запасы обогащаемого урана, предприятия, которые его обогащают, конвертация других предприятий на мирные нужды – все это очень ограничивало.
Что такое МАГАТЭЭто международное агентство по атомной энергии, основанное в 1957 году. Штаб-квартира организации находится в Вене. Основна роль организации состоит в контроле относительно нераспостранения ядерного оружия. Также МАГАТЭ координирует научную деятельность, связанную с атомной энергетикой. Членами организации являются 173 государства. С 2019 года МАГАТЭ возглавляет аргентинский дипломат Рафаэль Гросси.
Рафаэль Гросси / Фото flickr
Считается, что это соглашение удалило возможность Ирана создать ядерное оружие примерно на год с 3 месяцев, которые давались Ирану до подписания соглашения.
Правда сейчас, когда соглашение было сорвано, Иран обогащает уран куда более быстрыми и эффективными методами. Тегеран повысил технологический уровень своих центрифуг и уже обогащает его до уровня 63 % - что больше, чем до 2015 года.
Важно Прокси-войска и миллиарды: как сильные мира сего разворачивают ядерные гонки
С одной стороны соглашение было очень выгодно Ирану потому что оно позволяло ему заниматься ядерной деятельностью, однако под контролем Международного агентства по атомной энергии. А с другой стороны позволяло международному сообществу держать руку на пульсе ядерной деятельности Ирана.
Ядерная стабильность Южной Азии
Учитывая недавние события в Афганистане, как сейчас, обстоит ситуация с ядерным соперничеством Пакистана и Индии?
Насколько я понимаю, в Индии с Пакистаном наблюдается "стабильно нестабильная ситуация".
Как Индия и Пакистан стали ядерными государствамиИндия начала свою ядерную программу в 1967 году, а в 1974 году на полигоне в деревне Похран было проведено первое испытание ядерного оружия (Операция "Будда, что улыбается"). Пакистан начал свою ядерную программу в 1972 году. А в мае 1998 года Индия и Пакистан обменялись серией ядерных испытаний, что привело к обострению ситуации в регионе.
Речь идет о парадоксе стабильности и нестабильности, когда невозможность начать большую войну провоцирует понимание того, что можно вести какие-то мелкие конфликты.
Испытание Пакистаном ядерного оружия в 1998 году:
Небольшие столкновения, которые наблюдаются последние годы по-прежнему повышают конфликтный потенциал. В 2019 году был сбит самолет, и важно что тогда не был задействован ядерный фактор. Обе стороны начали понимать, что ядерное оружие это не игрушка. Стороны потихоньку учатся быть ядерными. Присуща ядерным государствам осторожность в вопросе даже маневрирования ядерными угрозами у них появляется.
Мировой ядерный клуб:
Шантаж Пхеньяна
Тактика мирового шантажа ядерной бомбой со стороны КНДР продолжается и ничего не поменялось?
Нет, я думаю, что такая ситуация надолго потому что основное требование американцев к Пхеньяну – уничтожить ядерное оружие. Тогда США снимут все санкции. А смысл Пхеньяну уничтожать ядерное оружие, если тогда, у него не останется никакой страховки для режима.
Детальнее КНДР начала активнее обогащать уран для ядерного оружия
Во-вторых, не будет никакого нового механизма зарабатывать средства для того, чтобы режим не пал. Поэтому это основной инструмент по зарабатыванию денег сегодня в Северной Корее. Это такой бесконечный круг, в котором очень сложно найти выход.
Международные соглашения
Какая судьба договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний?
Этот документ был подписан в 1996 году, и США его не подписали. Но возможно у Джо Байдена и стоит на повестке сейчас присоединение к этому договору. Пока непонятно как будут развиваться события. Администрация хочет протолкнуть хотя бы это.
Надо сказать, что США практически не испытывают ядерного оружия. Они не подписали договор, зато присоединились к мораторию про испытания - и его никогда не нарушали. Все же есть идея, а если документально запретят, а надо будет что-то испытать. Отсутствие испытаний затормозит наш научный прогресс – считает часть американских политиков. Республиканцы за такую позицию будут бороться до конца.
Испытание новой ядерной бомбы B61-12 в Неваде:
Почему Штаты тогда не подписали документ?
Штаты не могут подписывать договор односторонним образом. Президент захотел, администрация захотела - подписали. Так не бывает. Внесли повестку дня, а Конгресс проголосовал против. Никогда они не набирали абсолютного большинства, чтобы присоединиться к этому договору.
Но есть еще договор о запрещении ядерного оружия, который подписали в 2017 году. Здесь все просто, потому что все ядерные государства против этого договора, включая США. Китай возможно выступает за этот документ. Европейские союзники США тоже против, так как американский ядерный зонтик является гарантом их безопасности. Им не выгодно, чтобы произошло тотальное ядерное разоружение.
Ядерное оружие в мире / Инфографика 24 канала
Этот договор действительно ратифицирован. Но это было достаточно просто, потому что всего 50 государств должно было его ратифицировать. Со 177-и государств это было несложно сделать - такие страны как Австралия, Ватикан, Коста-Рика, Папуа-Новая Гвинея, Новая Зеландия поддержали этот договор.
Действительно, Новой Зеландии очень выгодно, чтобы этот договор подписали и ратифицировали потому что любая ядерная война возможна опасна. При отсутствии ядерного оружия любая конвенционная война в Европе Новую Зеландию никак не затронет.
Британские амбиции
Что означает желание Лондона усилить ядерный потенциал?
Это просто определенная заявка на более глобальные амбиции. В первую очередь Великобритания в результате Брекзита вышла из ЕС, и соответственно почувствовала себя несколько одинокой. В то же время, Британия осталась в НАТО, где существенным образом интегрирована и работает в тесном сотрудничестве со Штатами.
По теме Ядерное оружие и глобальные амбиции: как Великобритания возвращается в высшую лигу
Тем не менее, разрыв с ЕС повлиял на идентичность Лондона, когда он подумал, что хватит быть самым слабым ядерным государством. Вообще среди пятёрки самым малочисленным. Хотя даже наращивание на 60 зарядов не подымет Британию на одну ступеньку выше Франции. Но, тем не менее, приблизится ко Франции.
Британская термоядерная бомба Yellow Sun (Желтое Солнце) / Фото Wikipedia
Плюс надо учитывать глобальную тенденцию, которая началась при Трампе, когда в Европе стали понимать, что надо все таки заниматься собственной оборонной идентичностью. Таким образом не надо рассчитывать полностью на Вашингтон - это начал говорить еще Обама.
Штаты тратят 4 % своего бюджета в НАТО, а ⅔ стран-членов НАТО – меньше 1,5 %. Трамп вообще усилил этот нажим – зачем их защищать если они не хотят этого делать. Байден перестал, конечно, этот разговор, но, тем не менее, понимание того, что в какой-то момент Америка может взять и передумать. Последнее зависит от ёё нового лидера.
Думаю, что этот шаг Лондона – заявка на развитие своей оборонной идентичности. В случае европейских локальных угроз будет готов предоставлять какую-то помощь европейцам.
Британская ядерная подлодка HMS Vanguard / Фото Wikipedia
Сейчас Франция единственное ядерное государство в ЕС. Но Париж не готов взять на себя бремя полностью защищать ЕС.
Впрочем, это возможно, но только когда это посчитает выгодным и в определенном размере.
В это случае Великобритания всегда была более склонна к поддержке.
В условиях геополитических угроз со стороны России, коллапса системы контроля над вооружениями, когда договор РСМД (Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, подписанный в 1987 Рейганом и Горбачёвым – 24 канал) в 2019 году почил. Соответственно Москва начинает разворачивать новые ракеты. Все идет к усилению международной конфликтности.
Французский щит
Что собой являет сейчас французская ядерная программа?
Классической ядерное государство, в частности, Россия и США, имеют триаду вооруженных ядерных сил: авиация, подводные/наводные силы и наземные силы.
Так вот после распада Советского Союза, а также либерализации международной обстановки Британия и Франция отказались от наземных сил ядерной триады. И сейчас справляются сугубо авиацией и подводными лодками.
Ядерные испытания Франции в Тихом океане:
Французы достаточно неплохо вкладываются в свой ядерный потенциал. У них около 300 ядерных боеголовок, 4 подводных лодки, с которых 2 находятся на боевом дежурстве в океане. У британцев одна, у французов две.
Также у Франции постоянно обновляемая система авиации.
В чем суть подводной лодки с ядерным оружием - если государство атакуют, то подлодка делает удар возмездия. Но вы не знаете, где именно эта подлодка находится. В любом случае страна чувствует себя защищенной потому что в ответ она может нанести практически неприемлемый удар противнику.
История французской ядерной программы:
Кроме того, у французов, единственных в Европе есть свой авианосец Шарль де Голль. Причем в военной стратегии до 2036 года есть планы постройки еще одного авианосца.
Французская ядерная подлодка Le Terrible / Фото Le Monde
Если вспоминать речь Макрона 2020 года, то считается, что французы защищают ядерным оружием свои жизненные интересы. НАТО и ЕС туда входят.
Ядерное оружие во французской внешней политике это не только престиж, но и понимание того, что в ядерное возмездие со стороны Франции может сдержать кого угодно. У них есть стратегия, где прописано нанесение ядерного удара для предупреждения противника.
Очень долго у французов не было другого формата сдерживания, кроме ядерного.В середине сентября мир потрясла новость о том, что Австралия расторгла контракт с Францией о покупке ядерных подлодок. Взамен был создан новый союз между Великобританией, Австралией и США (AUKUS). Французское руководство расценило этот шаг как "удар в спину".
Про кризис партнерства по поводу продажи французских подводных лодок:
Каким образом Китай сейчас играет на мировых противоречиях?
Я так понимаю, что Китай ничем не играет. Но он очень много усилий вкладывает в модернизацию не только своих ядерных сил, но и вооруженных сил в целом.
Самое плохое в том, что в отличие от России и США, которые связаны хоть какими-то документами по контролю вооружений, то Китай не представляет никому и ничего – в отличие от Британии с Францией. Приблизительно, по данным спутников, можно сказать, сколько у Китая ядерных вооружений.
Поэтому США всячески пытается втянуть Китай в контроль над вооружениями. А Китай говорит, что пока у Вас будет по 400 как у нас зарядов, то тогда и будем говорить.
У Китая собственное видение мира, и в этом плане Китай очень независимая страна.