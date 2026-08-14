Невозможных целей вообще нет: интервью бойца спецподразделения ГУР "Артан" Артема Ракитина

Боец спецподразделения Главного управления разведки Минобороны "Артан" Артем "Ракета" Ракитин стал гостем студии 24 Канала и рассказал журналистке Дарине Труновой о своем невероятном боевом пути.

Боец спецподразделения Главного Управления Разведки Минобороны "Артан" Артем "Ракета" Ракитин стал гостем студии 24 Канала и рассказал журналистке Дарье Труновой о своем невероятном боевом пути.

В начале полномасштабного вторжения Артем Ракитин во время блокады Чернигова был волонтером и увозил людей из города, спасая от россиян. Впоследствии мужчина присоединился к спецподразделению ГУР "Артан", участвовал в операциях на острове Змеиный и "вышках Бойко", рейдах в Крым на мыс Тарханкут и многих других.

Впоследствии "Ракета" воевал на Купянском направлении, где получил ранения. По словам самого Ракитина, он уже много раз мог погибнуть, а после ранения уже видел собственное тело со стороны, но нашел силы вернуться.

Как изменилась жизнь военного после ранения, как Ракитин черпает мотивацию благодаря военной подготовке для молодежи "Звитяга", детали легендарных операций "Артана", есть ли сейчас угроза Чернигову и другим украинским городам из Беларуси и как повлияет на ход войны новая мобилизация в России – читайте в текстовой версии4 интервью.

Ранения на Купянском направлении

Как вы сейчас вообще себя чувствуете?

Вообще чувствую себя очень хорошо. Война не закончилась, и будем делать все ради победы в нашей стране, и нет никаких сомнений в этом направлении.

Вы после ранения могли бы не служить дальше, но почему решили служить?

Потому что могу быть полезен для нашего подразделения, для моих собратьев, для командира, для всей Украины. И я еще раз повторюсь, война у нас продолжается и мы будем делать все ради победы. У меня есть еще прах у пороховницы, как говорится, я буду все это делать ради победы.

Можете вспомнить тот день, когда вы получили ранения? Было ли что-то, что вы чувствовали, какие-то знаки судьбы, что может наступить тот день икс, или может вообще никаких намеков не было?

Среди ночи, когда мы ехали в бронемашине, перебегала два раза черная кошка. На фарт, как говорится. Как бы это банально смешно ни звучало сейчас.

Потом были "предпосылки по таймингу", потому что одна машина сломалась, другая тоже сломалась, нужно было менять ребят. Для нашего подразделения это не является препятствием. Война – это авантюра, поэтому мы всегда эти моменты спускали, как говорится, на тормозах и на "хи-хи", на "ха-ха". Иначе в наше время оно и не может быть.

Если ты будешь грузиться и на каждую ситуацию будешь принимать какие-то решения и думать: ага, черный кот перебежал, то все, ты далеко не пойдешь, а тебе надо везти ребят на боевые задания.

Что помогало вам держаться во время ранения? Что вы тогда проживали? Какие у вас вообще были мнения?

Это была штурмовая операция, Купянское направление. У нас было в приоритете зайти на позицию, выставиться, удержать позицию вместе со смежным подразделением. Затем наши ребята подтягивались к нам и штурмовали эти позиции.

Нас было шесть человек, заходило шесть моих ребят-собратьев на позицию и было четыре человека смежного подразделения. Там, если я не ошибаюсь, "тридцать вторая" (32-я ОМБр, – 24 Канал) тогда работала на том направлении вместе с нами... Мы доукомплектовались, пришли, выставились на позиции, прошло двадцать-тридцать минут, грубо говоря, и на нас пошли штурмовые действия [врага].

Это были две БМП-шки и "танчик" (так военные называют танки, – 24 Канал) начал "разбирать" нашу посадку. Расстояние, наверное, было 500 – 600 метров. А БМП-шки подъехали на штурмовую позицию. Это была посадка, и вдоль дороги они просто двигались, вышли и стали давать нам сопротивление. У нас началось штурмовое действие, они начали выбрасываться из БМП-шки, высаживаться.

Мы нанесли им большие потери. Один из моих собратьев выскочил, ударил "матадором" (гранатометом, – 24 Канал) по БМП-шке, она загорелась. Их было человек до сорока. То есть противостояние наше – шесть, а еще немного дальше – еще один блиндаж. Они забежали в блиндаж, и мы дали им отпор боевой, очень сильный. Я в подробности не буду вдаваться, но их было вчетверо больше...

Нас поддерживала артиллерия. Когда они позабегали, наши ребята очень кучно отработали по ним. Спасло то, что у нас были гранаты, и мы даже взяли их (русских, – 24 Канал) в плен. Потом у нас еще была рация, мы получили ее в бою, и у нас была с ними связь. Мы слышали, что они про "точку" по-своему разговаривают. Поэтому у нас был очень большой козырь – мы слышали, что они будут делать.

Момент, когда я получил осколочное ранение, из танка отработали. Я был тогда в блиндаже на позиции.

В ваш блиндаж прям прилетело?

Сначала на позицию, потом – в блиндаж.

И вы выжили после удара танка?

Вы же сами видите, выжил.

Но это невозможно!

Я перед вами.

Это просто чудо!

Если бы точно было прямое попадание... Но это был осколочный снаряд, где-то рядом, может, метра полтора, и снаряд так вошел в землю и уже от земли отскочил осколок. Если бы на мне не было маски, то я бы с вами точно бы не говорил.

Осторожно, ФОТО 18+



18+ Артем Ракитин после ранения. Эвакуация с позиций / Фото – личный архив Артема Ракитина

Когда ты идешь на штурм, маска или очки очень сильно запотевают. Тем более у меня немного есть, как говорится, веса, и ты потеешь, и оно запотевает. Но я на этот штурм, когда он начался, как-то быстро надел маску, и это спасло мне жизнь.

Я буквально погрузился в другой мир. Я вам скажу, я видел свое тело, эту картинку, день рождения, свадьбу, школу, детский сад, семью, все. И я вышел из этого состояния, остался при Святой Богородице. Я всегда такой пример навожу: когда ты катаешься на санках зимой, приходишь в подъезд отогревать свои рукавицы, и мама где-то в подъезде тебя "спалила", и ты просишь, чтобы пустили снова пойти на горку, мокрого, прокатиться еще на каких-то двадцать-тридцать минут... Вот такой у меня был диалог. И, слава Богу, я перед вами.

Была "красная килл-зона", и не было возможности оказать первую медицинскую помощь. Я не знаю, сколько я был в отключке, пожалуй, 15 – 20 минут… Окунаться в мир иной – это такое спокойствие, гармония, и все. И ты отходишь так, и нет никакой тревожности вообще.

У нас командир – "Титан" (полковник Виктор Викторович Торкотюк, – 24 Канал), он никогда не покидает наших ребят, делает все для этого. Смежные подразделения "Кракен" привели, тогда разбили мы их, как по их – в щи. И слава Богу, жив. Все мои собратья были живы, которые были [в бою]. "Гера" (собрат из "Артана", – 24 Канал) еще получил незначительное ранение, тоже осколок от танка.

Я был самым тяжелым в подразделении. Я был тогда командиром подразделения, когда мы выходили, но пацаны не растерялись. Мы сделали всю работу, все от нас зависящее, и показали очень высокий уровень на том штурме.

Момент во время получения ранения или до того, как вы заходили на штурм, это было самое страшное во время вашей службы?

Но нет такого – самый тяжелый или самый страшный. Ты делаешь свою работу, делаешь это ради Украины, за наших детей, за семьи… Сейчас война другая, повсюду может прилететь FPV. Поэтому ты идешь и просто отрабатываешь, делаешь свою работу, и нет cсамого тяжелого момента.

Самая тяжелая работа – защищать родную Украину. Труднее этого вообще ничего нет. Гораздо проще зарабатывать деньги в стране, неважно где, а быть защитником Украины – это самая сложная работа. И это честь и хвала тем ребятам, кто сейчас защищает нашу родную Украину, кто сейчас на позициях. Это мои собратья, это настоящие герои.

Вы считаете себя удачливым?

Фартовым? Пожалуй, да. Потому что в таких авантюрах, сколько я был, и остаться живым – я здесь точно джекпот вытащил.

Столько операций... И быть в сознании, быть при памяти, быть в хорошей физической форме – это джекпот. Пусть не вижу на один глаз, но это такое.

Интервью со спецназовцем "Артана" Артемом Ракитиным – смотрите видео:

Жизнь после ранения и возвращения к гражданскому ритму

Как ваша жизнь после ранения изменилась? Или сразу у вас был какой-то контраст, когда вы начали возвращаться в гражданскую жизнь, во время реабилитации? Или вы такого не почувствовали?

Если ты дикое животное приручил и потом отпустил его в лес – оно погибнет. А человек – такое существо, что оно привыкает ко всему, к плохому поменьше, а к хорошему лучше. Если нужно, я могу быть там, если не нужно – я могу здесь. Конечно, лучше быть где-то в тылу и делать свое дело. Если нужно, значит, нужно быть там.

Пока вы проходили восстановление, лечение, реабилитацию, было ли у вас что-нибудь, что в гражданской жизни раздражало? Я так понимаю, вы вернулись в Чернигов и там продолжили жить.

Я был в Киеве, в Чернигове, на ППД (пункте постоянной дислокации, – 24 Канал). Там выводило из равновесия, когда подходят люди и спрашивают, когда война закончится. Я сам не знаю, никто не знает, когда она кончится. Другой вопрос сознательно ли этот человек подходит и что это для этого сделал. Потому что нам нужно быть одним целым, несмотря на то, что сейчас для страны очень тяжелое время. Неважно, что мы не знаем, какая будет зима впереди – нужно быть едиными.

Как ваш сын отреагировал на ваше ранение? Какие он эмоции тогда проживал?

Слава Богу, мой сын как маленький динозавр, он растет с отцом рядом, растет с друзьями отца, с собратьями. Забираю его постоянно, и в баню, когда есть возможность, и на полигон. Он такой маленький "артановец".

Он бывает на "Звитязе" (патриотическая военно-спортивная подготовка для молодежи, которую проводит "Артан", – 24 Канал), его забираем, когда есть возможность, на день, чисто показать. Он бегал в свое время по школе и говорил: "мой папа сильнее танка". Я считаю, что его не смущает, что там у меня на лице и вообще с моей харизмой. И он сильно поддерживает меня. Он – мой мотиватор.

Расскажу такую историю. Был детский день рождения, подошел ко мне аниматор и сказал, что когда спросили детей, маску какго героя нарисовать – "Щенячий патруль", или Спайдермен – он этому парню сказал: "Я хочу быть как мой отец". И для меня это пример, что я являюсь супергероем для него.

Я где-то пересматриваю какие-то бои, штурмы, что я в этих направлениях кричу за детей наших. Вот когда штурм уже, ты понимаешь, что там тишины не может быть. И я не знаю, как это на психологическом, когда ты просматриваешь какие-то видео с GoPro, это на подсознании уже. То есть для меня дети – это будущее.

Обучение "Звитяга" и гуманитарные проекты

Чем вы сейчас занимаетесь и что вам помогает "менталку держать"?

Менталка у меня вообще в порядке. Моя мотивация – быть полезным для нашего подразделения, проводить соревнования, если нужно – быть где-то в секторе, неважно какую работу выполнять… И на медевак, если нужно, и, как говорят у нас на военном жаргоне, на такси сесть, и на логистику. Если надо будет где-нибудь на позиции или с "тяжелым" отработать, что нужно буду делать и делаю.

Сейчас мы даем военно-патриотическое воспитание. Мы основали при поддержке нашего командира "Титана" военно-патриотическую подготовку "Звитяга", где позывной "Лес" является старшим инструктором. Теперь проводим по всей Украине подготовку для молодежи.

Сколько таких проводили и какого возраста приходят детки?

Мы провели семнадцать обучений. Возраст детей – от тринадцати до двадцати одного. И я вам скажу, провели еще два – о НРК, FPV-дронах. Это отдельно, это уже немного более высокий уровень инструкторов.

Военно-патриотическая "Звитяга" – здесь мы занимаемся "инженеркой", топографией, медициной, "рукопашем", ножевым боем. Они проходят на полигоне учения, стрельбу закрывают. Это не о войне, это о сознании, которое мы не подготовим, чтобы вот они пришли в наши выучки и идите служить. Нет. Это сознание молодежи, имеющее понимание.

Мы на моем примере показываем им, что мы настоящие мужчины, мы настоящие защитники и защитницы. У нас много очень девочек. И этим примером мы лично показываем, что нужно делать все для победы, быть сознательным. Неважно, будет ли он фельдшером, или врачом будет, если будет служить, пойдет молодежь, пойдет в полицию, в МЧС, пойдет ли в наше Главное управление разведки, или в ВСУ, или будет просто работать где-то. И эта молодежь мотивирует также нас самих.

Они сами приходят или родители приводят обычно?

Кто сам, кого родители приводят, где просят. Люди видят, что эти выучки очень эффективны. Это дисциплина, коллективная работа. То есть друг за друга, как у мушкетеров. Один что-то сказал матерное слово – мы их "прокачиваем", они приседают, и не один человек, который сказал матерное слово, а коллективно делают все. Так дисциплина формируется, лидерские качества, ответственность.

Мы разбиваем их по роям, по взводам, и они в этих роях берут ответственность как командир берет. Старшие берут ответственность за эти рои и личный состав, чтобы они были и накормлены, и напоены.

Когда наши бабушки говорили – он есть дитя войны (Второй мировой, – 24 Канал) или на войне прадед был. А у нас еще дети, мы живем, они дети войны, и они очень сильно повзрослели. Они ментально стали намного взрослее нас, той молодости и юности, которую мы проходили.

Сколько эта подготовка длится и потом какими дети из нее выходят?

Обучение длится пять дней, четыре ночи, на пятый день мы едем. Тренировки – ежедневные, с утра до вечера. Вам не представить, у них отбой заканчивается в час, два. Они там строят СП-шки (наблюдательные пункты, – 24 Канал), планировку, топографию, выходы по лесу и т.д.

Это некий "пионерский лагерь", где они курят костер, маршируют. У нас все на очень высоком уровне. Наши все собратья в свое свободное время, мы так заводим, стараемся делать раз в месяц это все.

Наши собратья, когда есть окошко, уезжают из полигона, с БЗИН (курс базовой общевойсковой подготовки, – 24 Канал), к молодежи, обучать, давать свои знания, свое время, свою энергетику делиться с детьми. У нас регистрация проходит три-четыре часа, независимо от области. То есть, мы вышли на очень высокий уровень. У нас очень лояльный, четкий подход, где мы с нашими инструкторами, собратьями учим инструкторов, учим наших учителей, кто ведет какие-то кружки, и мы передаем свои навыки дальше.

Хочу вас спросить, есть ли еще у вас проекты, которыми занимаетесь, кроме военной подготовки?

Мы помогаем детям, помогаем по всем возможным проектам. Гуманитарный проект я стараюсь с командой Rocket Team держать. И многие такие проекты еще есть на Черниговщине. Помогаю проекту "Кормим вместе". Это мы кормим людей.



Полномасштабное вторжение Артем Ракитин встретил на Черниговщине / Фото – личный архив Артема Ракитина

Полторы тысячи человек каждое воскресенье. Полтора года уже работает этот проект. Нуждающимся раздаем еду, на Черниговщине именно. И есть всеукраинские проекты, которые мы не только начинаем, мы делаем эти проекты, ездим с нашими друзьями в детские дома очень часто и помогаем нуждающимся людям. То есть со своими друзьями, со своими партнерами, со своими собратьями, неравнодушными людьми в наше время друг другу помогать, и многое в таком направлении включаемся и делаем труды.

Как Артем попал в Артан и почему там служат спортсмены

Расскажите, как вы вообще попали в "Артан" и о пути своей службы там, что было тоже такого интересного, запомнившегося.

Мы нашей командой эвакуировали более 26 тысяч человек из Чернигова, когда не было зеленых коридоров, ничего вообще. Это была эвакуация очень сильная, и когда уже вышли "орки" из Черниговщины, выгнали их… тогда нужно было уже принимать решения и идти оборонять родную мать Украину.

Мы готовились на Черниговщине – на штурмовые действия, боевые, на бои в городе. После этого я лично принял решение идти служить. У меня были предложения от 3-й ОШБ, были предложения 93-й, потому что когда я там волонтерил, общался с ребятами, а они сейчас уже собратьями, как говорится, и на вдохновение было, предложили Главное управление разведки, спецподразделение "Артан". Это было еще тогда при "Шаманбате" (подразделении ГУР МО, – 24 Канал).

Но чтобы к "Артану" приобщиться, нужна и физическая подготовка хорошая, и какие-то навыки нужно иметь. Не каждый ли всегда может прийти?

Не каждый вообще, да. Спорт – это фундамент. Я боксом занимался… у нас почти все спортсмены, наверное, 85 процентов. Ребята, как говорится, с яйцами. У нас командир тоже очень клевый спортсмен на мировом уровне, он призер чемпионата мира (по таиландскому боксу, – 24 Канал), он сформировал такую крутую команду и сначала, когда еще небольшое количество было на БЗВП, он каждое утро с нами бегал… Тогда небольшой был костяшек, где можно было на одном строении увидеть всех, а сейчас.

Первые операции: глубокий тыл, Змеиный, "вышки Бойко", мыс Тарханкут

Каковы ваши первые операции?

Глубокий тыл, где у нас вообще все оно прошло очень-очень клево. Где мы не понесли потери и где мы вообще сделали эту работу очень на высоком уровне, где противник не ожидал, что мы можем зайти и сделать все это нашим подразделением и смежными подразделениями. Там тогда еще много смежных подразделений было. А мы зашли в тыл неприятеля очень глубоко, и у нас задачка была сделать это. И они не ожидали, что мы это сделаем.

Затем вышки Бойко.. Змеиный.

С "Артана" я заходил первым нашим взводом. Мы зашли, закрепились там, выставились…

У нас не было штурма тогда, была серая зона и налеты: то они были, то не было. Остров Змеиный тогда? Когда наши ребята высаживались, и когда у них бой был, у нас этого боя не было, потому что тогда была "серая зона". И когда мы начали отрабатывать, налетать, они (россияне, – 24 Канал) приняли решение, что нужно оттуда отойти.



На острове Змеиный / Фото – личный архив Артема Ракитина

Они не были там разбиты, как тогда было. Тем более тогда по Змеиному и с нашей стороны летело по ним много всего. Такие авантюрные системы тогда были. И в этом направлении мы заходили на полном заряде, что будет штурм. Вообще-то тогда не было. Мы вошли, зачистили. Очень было много инженерки, у них много "сюрпризов". Мины, ТМ-ки ставили, что только могли. Мы зашли и удерживали позиции. Это была операция "Акватория Черного моря".

Это было поэтапно: остров Змеиный, чтобы мы закрепились, потом "вышки Бойко", а потом самая основная задача – это наш родной полуостров Крым, мыс Тарханкут. И это было поэтапно.

Из подразделения "Артан" мы зашли первыми, "почистили". Боев у нас там не было. Закрепились.

Нас только каждый день авиабомбами, КАБами забросали. Я здесь точно фартовый – по шестнадцать, по двенадцать прилетов каждый день по острову.

А как же вы прятались?

Прятались... Есть там и "нички". Это наша земля. А я скажу, что Черное море, сам остров Змеиный – все это завораживает. Там такая энергетика сильна, мифическая, и она завораживает.

Как происходила операция по вышкам Бойко? Действительно ли велся постоянный огонь враждебный вам? Насколько это было сложной операцией и удалось ли надолго закрепиться?

Это сложная операция вообще, и море, акватория Черного моря – негде спрятаться. Если тебя враг уже увидел, он будет отрабатывать до последнего. И вообще на суше это иначе, потому что где можно спрятаться, а там это вообще… все видно.



Одна из "вышек Бойко" под прицелом украинцев / Фото – личный архив Артема Ракитина

Когда снимали ретрансляторы, когда заходили на "вышки Бойко", это лично я не был. Это было как у нас стабпункт. Когда ребята вошли, забрали "позицию Бойко".

У нас основная была задача и цель нашего подразделения – это полуостров Крым, мыс Тарханкут. И это была самая основная цель, и мы проходили транзитом, где-то делали дозаправку, где-то были комбинации, о как не могу сказать. И основная цель – это у нас была зайти на полуостров, сделать свою работу и вернуться назад.

Но российская авиация постоянно мониторила акваторию. 24/7 в акватории моря патрулируют вертолеты. Незамеченными остаться там невозможно.

По вам работали, да, враждебные? Самолеты или что-нибудь еще?

И не раз. И "вертушка" (вертолет, – 24 Канал) выходила с осветительными, пускали, вертолет выходил со осветительными, тридцаткой (советская 30-мм автоматическая пушка 2А42, – 24 Канал) простреливал. Вертолет когда выходит, он такие осветительные ракеты пускает. Мы там были рядом, и он эти сектора, когда вертушка уходит, они обстреливаются. А "сушки" (самолеты, фронтовые штурмовики Су-25, – 24 Канал) отрабатывают вообще очень-очень сильно. И они там только залпы не успевали меняться.

Когда мы пошли на остров (мыс Тарханкут, – 24 Канал), это легендарная история. Когда начался огонь, когда нас уже они увидели, мы выходили. Пару экипажей выходили, и мы по таймингу потерялись. Мы на точке, у нас радиомолчание, эфир – у нас ничего не было включено. Шли даже так, чтобы у нас были ориентиры по солнцу. То есть мы шли в темноте, без света, чтобы нас не засекли вообще. GPS снимали.

Были ориентиры, которые я не могу сказать, когда ты в лесу видишь камень, и по камню знаешь, что там камень стоит. Так же мы поступали, и, как по компасу, мы шли в радиомолчании.

И в акватории заметил нас самолет, начал отрабатывать. Самолет попал нам в баллон, и еще "Оникс" (ракету, – 24 Канал) выпустили, когда мы подходили.

Мы на лодке были. Когда мы подходили, и царство небесное покойный шкипер наш Александр, молодой такой парень, казак. И когда выходили с полуострова, оно же видно так, с полуострова вышло, открылось, и мы говорим: "газа, газа, газа".

И видно, что это ракета была какая-то тепловая, что когда сзади ты на всю даешь газу, тепловой выход газа сзади. Лодка не сразу едет, потому что она грязная: перегруз в лодке, БК, "тяжеляк", короче – всего-навсего. Людей там было больше, чем должно быть в лодке на штурм. И это тепловое облако нас спасло, потому что когда мотор вовсю дал, оно начало работать, и это тепловое облако ударило метр от задней части лодки? Потому, где двигатели стояли.

Я считаю, что это лично был Оникс , и он сработал где-то, я не знаю, какая там глубина на тот период. И он сработал так, что нашу лодку подбросило на метр полтора полностью от взрывной волны доверху, и все.

Они нас увидели в акватории, сушки работают на нас. Мы не знаем, уже все радиомолчание уже нет смысла. Мы начинаем точку вызвать уже с лодки. Когда мы слышим, что выстрелы идут, и когда по нам отрабатывают уже нет, нас засекли, нас знают, где мы, что мы, как и чего.

И мы начинаем на лодке маневрировать от самолета, и из одних маневров выпадает у нас "Конан" за борт. И все, и понимание: мы начинаем крутиться, кричать команда: "Конан" за бортом". А это "красная зона". Мы начинаем крутить восьмерки, искать его.



"Конан" на суше / Фото – архив бойца спецподразделения "Артан" via "Українська правда"

Когда мы уже с ним потом общались, он говорил, что видел нашу лодку, что мы крутимся, и, значит, мы не продумали тот момент. Надо было, может, световые какие-то мамы, взять красную шашку, чтобы увидеть, где он. А оно уже смеркалось, и мы не прочли этого момента, где он. Мы крутимся, его ищем, по нам отрабатывает самолет, он прошел, забрал снова высоту, зашел, снова прошел.

Слава Боженьке, что мы как раз, когда командиром тогда заезжали, брали гидрокостюмы, и тогда мы "Конану" и мне, у нас были девятки гидрокостюмы, толстые, большие размеры. Я себе и ему взял. Он такой коренастый парень, и мы тогда взяли эти два гидрокостюма.

Я считаю, что это и помогло – он переохлаждения не получил, потому что там и холодное течение может быть, и соленая вода, и воды наглотаться. Он и держит гораздо лучше. Тем более если ребята, кто весит 70 килограммов, их и пятерка очень хорошо держала, и они могли. А когда большой вес, нужно было поплотнее брать. И он как раз, как по сценарию, так и нужен был.

Мы крутимся, крутимся, ищем, ищем, а это без результатов. Крутиться тоже невозможно. Мы начинаем еще вертеться. А у нас здесь самолет на точке нас ищет. Он начал стрелять "тридцаткой", попал в баллон. У нас маневренность лодки намного стала меньше.

Тогда мы веревкой, чтобы вода не заходила в лодку, связываем, потому что там уже и волна есть, и то, что лодкой крутимся, волны заходят к нам. Дальше связываемся с командиром. Командир дает команду отходить. Слава Богу, что мы продумали, что тот период времени, что у нас были GPS-трекеры, где мы отразили GPS-трекер, и он засветился у нас в штабе, где мы понимали, где он выпал у нас из лодки.

Удалось его вытащить?

Ребята, наши собратья, наш командир лично понимал. Но это как найти иглу в стоге сена. Черное море великое… И мы начали отходить, и самолет отрабатывал на нас. Я не знаю, каким чудом и богами, просто у нас не было тогда ПЗРК, и там на том судне нереально было выставить на той большой скорости, на тех волнах, чтобы отработала "Игла" или "Стингер" (разновидности ПЗРК, – 24 Канал).

У нас были "одноразки" для задачи, там определенной, многие трубы тех – двадцать вторые, АТ-шки. Я просто брал из баллона и просто гранатометом стал бить в небо.

Это что означает "одноразки"?

Гранатомет одноразовый. И прямо из баллона начал бить в небо. зрительно целился, чтобы если я его поймал... ну, во-первых, не было у них такой высоты. Эта АТ-шка на 900 метров срабатывает, она автоматически взрывается, детонирует снаряд. И просто он по перехвату говорит: "По мне работает ПЗРК, по мне работает ПЗРК". Он набирает еще более высокую высоту, а высшую высоту набирает – у нас картинка, мы становимся еще меньше для него.

И все, мы отрабатываем, отрабатываем "трубами". Этот экшен заходит на один круг, на второй круг, на третий. Затем он по перехвату и на высоту снова отрабатывает. И так, пока мы шли, грубо говоря, в сторону острова Змеиного, раз четыре-пять самолет вылетал к нам и отрабатывал по нам с высоты. Но все остались целы. Все живы.

Мы пришли, мы "точку" сбросили. Уже когда была связь, сказали командиру, но командир уже был в курсе тогда, когда мы шли, что за "Конаном" бортом. Оказалось, когда мы возвращались, командир уже вывел, ребята нашли "Конана" с помощью "Байрактара" в открытом море.

Эвакуационная группа уехала за "Конаном". Достали, все сделали. И это было так: когда мы шли, я не знаю, это, пожалуй, часа четыре, наверное, пять мы шли назад, потому что и не такая уж скорость была, возвращались на базу, а уже наш штаб уже отрабатывал спасение "Конана". Они уже искали по "точке", уже искали в акватории Черного моря его.

А вы можете понять: из "Байрактара" найти точку в открытом Черном море по дню. А если сумерки, то вы уже понимаете. Это нужно крыло приподнять, посмотреть. Это точно история – Голливуд просто отдыхает или даже когда-нибудь заберет себе.

Я думаю, что вообще эту историю, знаете, вот все эти моменты я поверхностно рассказываю. Если эту картинку, визуализацию сделать, как все было поэтапно, как мы подготовку делали, как мы садились, как это он выпал за борт с маневров, когда самолет отрабатывал, это такой экшен. У нас есть где-то видео на GoPro. Это не то, что можно фильм снять, это не представить, какие моменты это были и снятые с наших GoPro, там с камер, и то, что мы пережили всем коллективом, простые обычные ребята.

Как вы думаете, тогда, если сравнивать, например, тогда вообще можно было зайти в Крым? Я понимаю, что стояли такие задачи, но вот то, что вы описываете в Черном море, это просто очень трудной задачей.

Я скажу, что невозможных целей вообще нет. Это все возможно на сто процентов. И вообще... И ведь были люди, которые заходили в Крым. Заходили, заходили. И мои собратья лично заходили, штурмовали. И там погибли два наших собратья. Царство Небесное, два Героя Украины.

Чернигов, атаки на гражданских и угроза новых наступлений

Что касается самого Чернигова: как сейчас, насколько тяжело стало жить в городе? Очень часто россияне атакуют и дронами, и не только дронами, и говорят о том, что может быть очередное русское наступление со стороны Черниговщины. Как нам к этому всему готовиться, учитывая, что россияне на осень по крайней мере готовят мобилизацию? Что делать в данном случае?

Что касается Чернигова… прилеты по всей Украине есть. Чернигов бьют "Шахедами", реактивными "Шахедами" бьют. Как и всю Украину, по гражданскому населению, и недавно и в магазин попали АТБ, где погибли люди, прямо в гражданский магазин реактивным "Шахедом".

Что скажу вам? Что касается врага, нужно всегда недооценивать, нужно всегда готовиться. Мы верим в наших ребят, Вооруженные силы Украины. Панику, хаос сажать – это их основное оружие против Украины. Где-то перевороты делать в отношении каких-то медийных направлений. Сказать, что сто процентов нет, это никто вообще не может знать.

А то, что у них получится или не получится, это уже второй вопрос. Я считаю, что это у них вообще не получится, у них не получится, потому что война изменилась. Чтобы сейчас какие-то предпринимать штурмовые действия, чтобы дойти до такого расстояния от границы российской до Чернигова, до Черниговщины, нужно иметь колоссальные силы, и они на такое не способны.

А если уйдут, у них очень большие потери будут. Потому что сейчас многое отработано. Война сменилась колоссально. Ты можешь сидеть где-то в командном пункте и совершать налеты, и отрабатывать FPV-шками. А если идти по большой технике, можно разбивать главную колонну техники.

Многое отработано по инженерке, она заминирована, и вы понимаете, что так просто оно не будет, как это было в 2022 году.

Сейчас Путин пытается просто терроризировать наших людей, города?

Террор делать, выбивать людей из колеи. Но мы сильная нация, мы сильные украинцы, мы должны на сегодняшний день больше быть сплоченными, больше объединяться друг с другом и делать все ради Украины.

Все сейчас говорят о преемнице зимы, что будет самая тяжелая зима, что они выбивают все ТЭЦы, и логистическую систему делают, бьют по портам, судам… это террор. Они реально на сегодняшний день гражданское население избивают, совершают террор в стране. Это только так.

Война – это слезы, это горе в семье. Моя такая мечта, чтобы все мои собратья вернулись домой. Хочу объехать, собраться своим взводом, объехать погибшим.

Если есть время, я помогаю людям. Сказать, что я бы что-нибудь в жизни поменял – нет. Буду делать, чтобы в обществе потребоваться, и если я могу дать, оказать свою помощь, свою поддержку – буду это делать, пока будет столько здоровья, вдохновения и желания.

Я бы никогда в жизни не хотел, чтобы мой сын прожил мою жизнь, которую я прожил и живу. Нет, живу нормально сейчас, с ним время провожу, а промежуток времени, чтобы он не оказался никогда в моей шкуре, я все сделаю ради этого. И чтобы войну больше не жил, чтобы дети больше не знали, что это такое.

Это интервью было сокращено и исправлено для лучшего понимания аудиторией.