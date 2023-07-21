Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Петр Черник. Он объяснил, что пусковая установка для "Оникса" устанавливается на автомобиле и называется "Бастион".

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Довольно опасная ракета

Вся механика и электроника ракеты создавалась для уничтожения кораблей.

Сейчас у россиян есть большая проблема со своими запасами ракетного вооружения, которое они имели в начале войны. И потому начинают применять абсолютно все, что имеют,

– подчеркнул военный эксперт.

"Оникс" является достаточно опасной ракетой, потому что у нее очень высокая скорость – 3200 километров в час.

"По сравнению с ней штатная крылатая ракета Х-101 имеет скорость 740 километров в час, Х-55 - 820, а Х-59 - 1050. И с этими объектами легче бороться", – подчеркнул Черник.

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Что касается борьбы с носителями ракеты "Оникс", эту проблему могут решить дальнобойные ракеты, в частности, украинский "Гром-2" / "Сапсан" имеет задекларированную дальность удара до 500 километров. Также уничтожать ракеты "Оникс" способна дальнобойная авиация, которая может иметь ракеты дальнего радиуса поражения.

Истребитель F-16 может брать на борт такую ракету, как AGM-158. Ее дальность нанесения ударов – 910 километров,

– отметил военный эксперт.

"Эта авиация должна наконец-то появиться в Украине. Вопрос только в том, когда", – заметил Петр Черник.

Ракеты "Оникс" Это сверхзвуковые универсальные противокорабельные ракеты среднего радиуса действия, разработанные еще в советское время. Максимальная скорость, которую она может развивать, составляет 884 метров в секунду или 3182 километров в час на высоте. "Оникс" может наносить удары на расстоянии от 300 до 800 километров.

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