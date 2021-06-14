Незаконная компенсация за жилье: ВАКС оправдал экс-нардепа Сольвара

Высший антикоррупционный суд постановил, что в действиях экс-нардепа от БПП Руслана Сольвара не было злоупотребления властью. Таким образом политика оправдали.

Следствие утверждало, что Сольвар получил 361 тысячу гривен незаконной компенсации за проживание в гостинице "Киев". Хотя нардеп имел собственное жилье.

Кстати Антикоррупционный суд уменьшил суммы залогов по делу о "рекордной взятке Злочевского"

Свое жилье Сольвар скрыл

Нардеп скрыл получение в наследство квартиры в Киеве. При этом политик не отказался от компенсации за жилье. Впоследствии об этой теме писали ряд СМИ.

После этого в октябре 2018 года НАБУ и САП начали расследование по этим фактам. Заметим, Сольвару грозило от 3 до 6 лет заключения.

️Колегия признала совершение преступления против собственности – мошенничеством. Однако изменить квалификацию судом на тяжелую статью об уголовной ответственности не получилось в связи с ухудшением его положения.

Сколько нардепов незаконно получали компенсации за жилье

САП будет оспаривать оправдательный приговор бывшему нардепу. Ведомство не соглашается с решением суда. О подаче апелляционной жалобы сообщат позже.

Ранее отмечалось, что в декабре 2019 – марте 2020 года НАБУ и САП привлекли к ответственности 5 народных депутатов Украины. Они незаконно получали компенсации более чем 2,6 миллиона гривен.