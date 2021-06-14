Слідство стверджувало, що Сольвар отримав 361 тисячу гривень незаконної компенсації за проживання у готелі "Київ". Хоча нардеп мав власне житло.

До речі Антикорупційний суд зменшив суми застав у справі про "рекордний хабар Злочевського"

Своє житло Сольвар приховав

Нардеп приховав отримання у спадщину квартири у Києві. При цьому політик не відмовився від компенсації за житло. Згодом про цю тему писали низка ЗМІ.



Після цього у жовтні 2018 року НАБУ та САП розпочали розслідування за цими фактам. Зауважимо, Сольвару загрожувало від 3 до 6 років ув'язнення.



️Колегія визнала, що було вчинення злочину проти власності. Однак змінити кваліфікацію на важчу статтю про кримінальну відповідальність не вийшло.

Зверніть увагу! САП буде оскаржувати виправдувальний вирок колишньому нардепу. Відомство не погоджується з рішенням суду. Про подання апеляційної скарги повідомлять згодом.

Скільки нардепів незаконно отримували компенсації за житло

Раніше зазначали, що у грудні 2019 – березні 2020 року НАБУ та САП притягнули до відповідальності 5 народних депутатів України. Вони незаконно отримували компенсації на понад 2,6 мільйона гривень.