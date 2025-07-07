Незаконная мобилизация: можно ли уволиться из ВСУ и что советуют делать юристы

Незаконная мобилизация не является основанием для увольнения с военной службы, даже если ее таковой признал суд. Дело в том, что это не предусмотрено законом.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на обсуждение на сайте "Юристы.UA".

Смотрите также Что такое военный резерв Украины, какие есть очереди мобилизации и как работает бронирование

Что делать, если незаконно мобилизовали

Ренада из Днепра мобилизовали в 2022 году, когда ему было всего 17 лет. Парень рассказал, что подал в суд, и тот признал мобилизацию незаконной. Он хотел подать рапорт на увольнение, однако часть отказала, ссылаясь на отсутствие оснований.

По словам адвоката Юрия Айвазяна, несмотря на то, что мобилизация была незаконной лицо не может уволиться. Дело в том, что увольнение происходит в соответствии со статьей 26 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе".

И действительно, такого основания для увольнения, как "незаконная мобилизация" в вышеупомянутой статье не существует,

– отмечает юрист.

Юрист предложил подать рапорт на увольнение, получить письменный отказ, а после этого обратиться в суд и попытаться его обжаловать на основании того, что приказ о зачислении в личный состав был признан незаконным.

Айвазян напомнил о решении Верховного Суда, в котором было отмечено, что процедура мобилизации 2025 – необратима. То есть даже признание процедуры противоправной не приводит к восстановлению прежнего положения.

Верховный Суд считает, что можно признать незаконной мобилизацию, но незаконная мобилизация не является основанием для увольнения. Конечно, возникает вопрос зачем вообще признавать ее в таком случае незаконной, если это никоим образом не защищает Ваши права и не предоставляет Вам возможности уволиться? Однако, такое решение, к сожалению, есть,

– заключает Айвазян.

В то же время юрист предупреждает, что за СЗЧ предусмотрена уголовная ответственность с реальным сроком.