Незаконно вырубали лес в национальных парках: на Тернопольщине будут судить чиновника

Начальника Тернопольского лесхоза будут судить за допущение незаконной вырубки деревьев. Речь идет об убытках более чем на 2,1 миллиона гривен.

Его коллегу, экс-главу лесхоза Тернопольщины, будут судить за хищение денег. Об этом сообщили в ГБР.

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На Тернопольщине будут судить за разрешение на незаконную вырубку леса

В Государственном бюро расследований выяснили, что начальник Тернопольского областного лесхоза согласовывал разрешения на вырубку деревьев лесным хозяйствам на территории природно-заповедного фонда. Делал это без необходимых документов от министерства.

За это в 2017 году на территориях заказников "Суражская дача", "Яблунивский", "Дача Галилея", нацпарков "Кременецкие горы" и "Днестровский каньон" состоялись незаконные рубки леса, которые нанесли ущерб государству на более 2,1 миллиона гривен,

– рассказали в ГБР.

Именно поэтому чиновника обвиняют в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия. Если его вину докажут, то мужчине грозит до 5 лет заключения.

Экс-директора лесхоза будут судить за хищение денег

По материалам ГБР в суд направлен обвинительный акт в отношении экс-директора одного из лесных хозяйств Тернопольщины, который растратил государственные средства.

Следствие установило, что:

в 2019 – 2020 годов лесхоз поставлял древесину одному из частных предприятий Закарпатья, которое по договору должно оплачивать ее перевозки;

зато директор за счет лесхоза компенсировал частному предприятию 700 тысяч гривен на транспортные расходы;

за такую "помощь" он получил свою "долю".

В июле 2021 года директора уволили с занимаемой должности. Во время досудебного расследования он возместил убытки в полном объеме.

Сейчас экс-директора обвиняют в растрате чужого имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенном в особо крупных размерах. Если вину докажут, то чиновнику грозит заключение до 12 лет.

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