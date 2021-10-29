Незаконно вырубали лес в национальных парках: на Тернопольщине будут судить чиновника
Источник:ГБР
Начальника Тернопольского лесхоза будут судить за допущение незаконной вырубки деревьев. Речь идет об убытках более чем на 2,1 миллиона гривен.
Его коллегу, экс-главу лесхоза Тернопольщины, будут судить за хищение денег. Об этом сообщили в ГБР.
Читайте больше В Киевской области появился первый природный лес
На Тернопольщине будут судить за разрешение на незаконную вырубку леса
В Государственном бюро расследований выяснили, что начальник Тернопольского областного лесхоза согласовывал разрешения на вырубку деревьев лесным хозяйствам на территории природно-заповедного фонда. Делал это без необходимых документов от министерства.
За это в 2017 году на территориях заказников "Суражская дача", "Яблунивский", "Дача Галилея", нацпарков "Кременецкие горы" и "Днестровский каньон" состоялись незаконные рубки леса, которые нанесли ущерб государству на более 2,1 миллиона гривен,
– рассказали в ГБР.
Именно поэтому чиновника обвиняют в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия. Если его вину докажут, то мужчине грозит до 5 лет заключения.
Экс-директора лесхоза будут судить за хищение денег
По материалам ГБР в суд направлен обвинительный акт в отношении экс-директора одного из лесных хозяйств Тернопольщины, который растратил государственные средства.
Следствие установило, что:
- в 2019 – 2020 годов лесхоз поставлял древесину одному из частных предприятий Закарпатья, которое по договору должно оплачивать ее перевозки;
- зато директор за счет лесхоза компенсировал частному предприятию 700 тысяч гривен на транспортные расходы;
- за такую "помощь" он получил свою "долю".
В июле 2021 года директора уволили с занимаемой должности. Во время досудебного расследования он возместил убытки в полном объеме.
Сейчас экс-директора обвиняют в растрате чужого имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенном в особо крупных размерах. Если вину докажут, то чиновнику грозит заключение до 12 лет.
Последние новости о вырубке лесов: кратко
- 7 сентября 2021 года за ночь в оккупированном Крыму оккупанты вырубили более 350 деревьев. Деревья уничтожили в Казачьей бухте в оккупированном Севастополе. Предварительно известно, что деревья уничтожили для возведения новостроек.
- В августе на Киевщине прокуратура объявила подозрение 7 чиновникам, которые в течение 2 лет незаконно вырубали лес. Они нанесли ущерб государству на 13 миллионов гривен.
- В конце августа Владимир Зеленский поручил СНБО подготовить заседание по проблеме вырубки лесов. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что в Украине есть много территорий непригодных для сельского хозяйства. Поэтому на них можно высадить лес, а впоследствии использовать древесину для разных нужд.