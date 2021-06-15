Незаконное назначение Витренко в "Нафтогаз": Минюст обжалует предписание НАПК

В НАПК считают, что назначение Юрия Витренко главой "Нафтогаза" было незаконным. В Минюсте с этим не согласны, поэтому будут обжаловать соответствующее предписание в суде.

В Минюсте подчеркнули, что НАПК играет важную роль в реализации антикоррупционной политики. Именно поэтому, якобы позиция этого органа не может оставаться без внимания.

Ранее Назначение Витренко в "Нафтогаз" незаконно, его нужно отменить, – НАПК

Однако, по словам министра Дениса Малюськи, все еще остается ряд вопросов, ответы на которые предписание НАПК, к сожалению, не содержит.

Чиновник не понимает цели и юридического смысла в отмене пункта 9 распоряжения КМУ. Якобы в части заключения контракта с Витренко оно имело разовый характер и уже выполнено.

"Уполномочить министра развития экономики Игоря Петрашко на подписание контракта с председателем правления "Нафтогаза" Юрием Витренко и гражданско-правовых договоров с членами наблюдательного совета, указанными в пункте 6".

"Зачем отменять этот пункт полностью, если он касается не только Юрия Витренко, но и членов наблюдательного совета?", – отметил Малюська.

Витренко: Проблемная ситуация будет урегулирована

Есть вопросы и относительно того, распространяется ли ограничение, установленное законом о предотвращении коррупции на Витренко учитывая то, что он выполнял обязанности министра менее года.

На момент принятия распоряжения Кабмин выполнял полномочия не только общего собрания акционеров "Нафтогаза", но и наблюдательного совета. Сейчас полномочий наблюдательного совета у Кабмина нет,

– отметил Малюська.

И поинтересовался, означает ли это, что для выполнения предписания НАПК нужно снова прекращать полномочия наблюдательного совета "Нафтогаза".

"Учитывая это, предписание НАПК будет обжаловано. Убежден, что проблемная ситуация будет должным образом урегулирована в ближайшее время", – подытожил министр.

Витренко о своем назначении

Сам Витренко признал, что его назначение в "Нафтогаз" не соответствовало западным стандартам. Говорится о принципах корпоративного управления.

Несмотря на это, вопросов к законности решения правительства, по его мнению, нет. "Сейчас действительно становится понятно, что эти действия имели хорошие намерения", – считает чиновник.