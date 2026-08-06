Незаконно обогатилась на 13,9 миллиона гривен: в НАБУ объяснили подозрение Стефанишиной

Еще 4 августа бывший вице-премьер-министерке – министерке юстиции Украины Ольги Стефанишиной объявили подозрение в незаконном обогащении и в недостоверном декларировании.

В НАБУ отметили, что чиновница незаконно обогатилась на 13,9 миллиона гривен.

В чем подозревают Стефанишину?

Так, в собственности Стефанишиной находились две квартиры в ЖК "Файна Таун" стоимостью около 11 миллионов гривен. Оба жилья были зарегистрированы на подругу экс-министра.

Также в разный период подозреваемая пользовалась имуществом, оформленным на близких лиц:

квартирой в столичном ЖК бизнес-класса "Львовская площадь" (зарегистрированная на мать);

паркоместом и несколькими нежилыми помещениями в этом же ЖК (зарегистрированы на отца);

автомобилем Mercedes-Benz GLC 220 d (зарегистрированный на подчиненного).

Сведения об этом имуществе чиновница не декларировала.

Кроме того, она вела переговоры по покупке дома под Киевом ориентировочной стоимостью 550 тысяч долларов США.

По плану, 250 тысяч долларов США должны быть уплачены наличными, а остальная сумма – путем передачи продавцу двух упомянутых выше квартир в ЖК "Файна Таун".

Однако от соглашения чиновница отказалась, вероятно, из-за назначения на дипломатическую должность за границей.

Официальные доходы подозреваемой не позволяли ей приобрести такое имущество.

В период с начала 2024 года по середину 2025 года она заработала около 3,7 миллиона гривен. Однако с ее банковских счетов было потрачено ориентировочно 4,2 миллиона гривен.

Напомним, что 6 августа ВАКС назначил Стефнишиной меру пресечения в виде залога в размере 6 миллионов гривен.