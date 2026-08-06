У НАБУ зауважили, що посадовиця незаконно збагатилася на 13,9 мільйона гривень.

У чому підозрюють Стефанішину?

Так, у власності Стефанішиної перебували дві квартири у ЖК "Файна Таун" вартістю майже 11 мільйонів гривень. Обидва житла були зареєстровані на подругу ексміністерки.

Також різний період підозрювана користувалася майном, оформленим на близьких осіб:

квартирою у столичному ЖК бізнес-класу "Львівська площа" (зареєстрована на матір);

паркомісцем та кількома нежитловими приміщеннями у цьому ж ЖК (зареєстровані на батька);

автомобілем Mercedes-Benz GLC 220 d (зареєстрований на підлеглого).

Відомості про це майно чиновниця не декларувала.

Крім того, вона вела перемовини щодо купівлі будинку під Києвом орієнтовною вартістю 550 тисяч доларів США. За планом, 250 тисяч доларів США мали бути сплачені готівкою, а решта суми – шляхом передачі продавцю двох згаданих вище квартир у ЖК "Файна Таун".

Однак від угоди урядовиця відмовилася, імовірно, через призначення на дипломатичну посаду за кордоном.

Офіційні доходи підозрюваної не дозволяли їй придбати таке майно. У період з початку 2024 року до середини 2025 року вона заробила близько 3,7 мільйона гривень. Натомість лише з її банківських рахунків було витрачено орієнтовно 4,2 мільйона гривень.

Нагадаємо, що 6 серпня ВАКС призначив Стефнішиній запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 6 мільйонів гривень.