У НАБУ зауважили, що посадовиця незаконно збагатилася на 13,9 мільйона гривень.
У чому підозрюють Стефанішину?
Так, у власності Стефанішиної перебували дві квартири у ЖК "Файна Таун" вартістю майже 11 мільйонів гривень. Обидва житла були зареєстровані на подругу ексміністерки.
Також різний період підозрювана користувалася майном, оформленим на близьких осіб:
- квартирою у столичному ЖК бізнес-класу "Львівська площа" (зареєстрована на матір);
- паркомісцем та кількома нежитловими приміщеннями у цьому ж ЖК (зареєстровані на батька);
- автомобілем Mercedes-Benz GLC 220 d (зареєстрований на підлеглого).
Відомості про це майно чиновниця не декларувала.Хочете щодня читати оперативні та якісні новини Додайте 24 Канал у вибрані в Google
Крім того, вона вела перемовини щодо купівлі будинку під Києвом орієнтовною вартістю 550 тисяч доларів США. За планом, 250 тисяч доларів США мали бути сплачені готівкою, а решта суми – шляхом передачі продавцю двох згаданих вище квартир у ЖК "Файна Таун".
Однак від угоди урядовиця відмовилася, імовірно, через призначення на дипломатичну посаду за кордоном.
Офіційні доходи підозрюваної не дозволяли їй придбати таке майно. У період з початку 2024 року до середини 2025 року вона заробила близько 3,7 мільйона гривень. Натомість лише з її банківських рахунків було витрачено орієнтовно 4,2 мільйона гривень.
Нагадаємо, що 6 серпня ВАКС призначив Стефнішиній запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 6 мільйонів гривень.