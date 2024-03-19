Пока мир вяло реагирует на незаконные "выборы" в России, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко "ошеломлен" результатами перевыборов. Подробнее об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман.

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Как Лукашенко поздравил Путина

Белорусский узурпатор лично позвонил Путину и поздравил его с "потрясающим" результатом на "выборах".

Это же явный троллинг, Лукашенко по-настоящему поиздевался. Все непризнания со стороны европейских лидеров это мелочь, по сравнению с поздравлением Лукашенко. Пусть бы еще добавил "трудно поверить, какого результата вы Владимир Владимирович достигли",

– потроллил поздравление Лукашенко политтехнолог.

Центральная избирательная комиссия России "нарисовала" Путину 87,28% поддержки населения, что даже превзошло прогнозы кремлевских политтехнологов. Однако диктатор не решился перешагнуть результат действующего президента Таджикистана Эмомали Рахмона, за которого проголосовали 90,92% избирателей. К слову, Рахмон – единственный советский глава республики, который с 1992 года возглавляет свою страну.

Он (Эмомали Рахмон – 24 Канал) последний такой остался в мире, поэтому, конечно, Путин млеет перед ним и не решается переступить через него,

– отметил Шейтельман.

Никакая реакция мира

К сожалению, западные лидеры вяло реагируют на очередное переизбрание военного преступника президентом России. В частности, слабой была реакция Европейского Союза. Там только раскритиковали проведение "президентских выборов" страны-агрессора на оккупированных территориях и сказали, что "выборы" проходили в "очень ограниченных условиях". Выглядит так, что якобы ЕС признал перевыборы Путина.

Это вообще не в духе предложения, за которое проголосовал Европарламент. Он же проголосовал за то, чтобы рассмотреть возможность не признавать Путина президентом после выборов,

– подчеркнул политтехнолог.

Первая реакция президента Германии тоже вызывает сомнения, ведь его пресс-секретарь просто сказал, что Франк-Вальтер Штайнмайер не будет приветствовать Путина.

Однако реакция Франции отличается от других. Она звучит иначе и ближе к тому, что страна не признает Путина президентом. К слову, в МИД страны заявили, что не будут называть Путина президентом.

"Рано говорить, пока эти реакции формируются. Однако французская реакция это первая ласточка, которая имеет позитив для Украины", – добавил Шейтельман.

Что говорят в Украине и мире о результатах "выборов"