Поки світ мляво реагує на незаконні "вибори" у Росії, самопроголошений президент Білорусі Алєксандр Лукашенко "приголомшений" результатами перевиборів. Детальніше про це 24 Каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман.

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Як Лукашенко привітав Путіна

Білоруський узурпатор особисто зателефонував Путіну та привітав його з "приголомшливим" результатом на "виборах".

Це ж явний тролінг, Лукашенко по-справжньому познущався. Всі невизнання з боку європейських лідерів це дрібниця, порівнюючи з привітанням Лукашенка. Нехай би ще додав "важко повірити, якого результату ви Владімір Владіміровіч досягли",

– потролив привітання Лукашенка політтехнолог.

Центральна виборча комісія Росії "намалювала" Путіну 87,28% підтримки населення, що навіть перевершило прогнози кремлівських політтехнологів. Однак диктатор не наважився переступити результат чинного президента Таджикистану Емомалі Рахмон, за якого проголосували 90,92% виборців. До слова, Рахмон – єдиний радянський голова республіки, який з 1992 року очолює свою країну.

Він (Емомалі Рахмон – 24 Канал) останній такий залишився у світі, тому, звісно, Путін мліє перед ним й не наважується переступити через нього,

– зауважив Шейтельман.

Ніяка реакція світу

На жаль, західні лідери мляво реагують на чергове переобрання воєнного злочинця президентом Росії. Зокрема, слабкою була реакція Європейського Союзу. Там лише розкритикували проведення "президентських виборів" країни-агресора на окупованих територіях та сказали, що "вибори" проходили у "дуже обмежених умовах". Виглядає так, що нібито ЄС визнав перевибори Путіна.

Це взагалі не в дусі пропозиції, за яку проголосував Європарламент. Він же проголосував за те, щоб розглянути можливість не визнавати Путіна президентом після виборів,

– наголосив політтехнолог.

Перша реакція президента Німеччини теж викликає сумніви, адже його прессекретарка просто сказав, що Франк-Вальтер Штайнмаєр не вітатиме Путіна.

Однак реакція Франції відрізняється від інших. Вона звучить інакше й ближча до того, що країна не визнає Путіна президентом. До слова, у МЗС країни заявили, що не називатимуть Путіна президентом.

"Рано говорити, поки ці реакції формуються. Однак французька реакція це перша ластівка, яка має позитив для України", – додав Шейтельман.

Що кажуть в Україні та світі про результати "виборів"