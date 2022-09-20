Украине и ВСУ все равно, война уже идет – Подоляк об угрозах "референдумом"

Временно оккупированные россией территории хотят провести "референдум" по присоединению к россии. Однако Украине и ВСУ это безразлично, поскольку война уже идет, и как бы россияне не называли украинские территории, они все равно будут деоккупированы.

Об этом 24 каналу рассказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. Ранее о том, что "референдум" – это инициатива коллаборантов, рассказал херсонский активист Владимир Молчанов.

Важно Думают, что незаконный "референдум" остановит HIMARS и ВСУ, – Подоляк о планах россии

Россия любит все масштабировать

Подоляк отметил, что россия любит все масштабировать. В частности, сейчас там создали иллюзию, что могут провести "референдум". На самом деле это выглядит так, что она завела на территорию Украины свои войска, оккупировала их, там сейчас продолжаются боевые действия, и на фоне этого будет происходить волеизъявление народа.

Ходят люди с оружием и говорят, что мы здесь проведем "референдум" и решим, что это теперь юридически территория россии. Это нонсенс в принципе,

– заметил советник главы Офиса Президента Украины.

Цель россиян по оживлению темы "референдума"

Он продолжил, что россияне оживили обсуждение этой темы по нескольким причинам:

Отвлечь внимание от деоккупации и дебоклады украинских территорий.

Отвлечь внимание от вопросов к качеству российской армии, которая за "2 дня" все захватывает.

Кроме того, никаких последствий проведения референдума не будет. Россия и так ведет там войну. Поэтому нужно спокойно к этому относиться.

"Они продают на внутреннем рынке идею, что они будут здесь что-то проводить, а мы как деоккупировали территории, так и дальше будем делать", – подчеркнул Подоляк.

Советник главы Офиса Президента Украины продолжил, что война идет, а финалом войны для россии будет потеря не только новооккупированных территорий, но и Донецкой, Луганской областей и Крыма. Юридические статусы территорий Украины нам известны, а как их хочет называть россия, нас и цивилизованный мир не интересует.

Россия хочет изменить акценты

По его словам, для россии главное изменить акценты в своем информационном пространстве, где уже появляются нарративы о неуспехах россии. Мол, они хотели захватить всю Украину, а теперь ушли из Харьковской области. Мол, все идет по плану, но план каждый раз меняется.

Для нас и для нашей армии нет разницы, что там будет происходить с точки зрения, как они это юридически хотят называть во внутренней своей пропаганде,

– еще раз подчеркнул Подоляк.

Россия и так использует все виды оружия, кроме ядерного

Он добавил, что вообще ничего не изменится, если россия объявит войну. Они и так используют все виды своего вооружения, кроме ядерного. Однако есть протоколы сдерживания, которые мир должен применить.

"Надо, чтобы наши партнеры еще раз предупредили россию, если она подумает хотя бы об использовании любого оружия массового поражения, удар будет нанесен не Украиной, потому что у нас его нет. Это всемирная доктрина", – отметил советник главы Офиса Президента Украины.

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