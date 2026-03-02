Мужчина пытался выехать за границу, замаскировавшись под бабушку

Пограничники разоблачили мужчину, который пытался выехать из Украины, выдавая себя за пожилую женщину. Однако во время проверки документов и дополнительного осмотра обман раскрыли.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.

Что известно о задержанном мужчине, который притворился бабушкой?

На границе с Молдовой на пункте пропуска "Новые Трояны" задержали 30-летнего мужчину, который пытался притвориться бабушкой 1954 года рождения. Он ехал на машине с женщиной. Они показали необходимые документы, однако внимание пограничников привлекло то, что "бабушка" не говорила, а на все вопросы отвечала водитель.

Поэтому "бабушку" провели в кабинет, где заставили сбросить платок, чтобы хорошо разглядеть лицо. Однако под женской одеждой скрывался мужчина.

После этого, на мужчину составили административный протокол. А женщине грозит уголовная ответственность за попытку незаконной переправки людей через границу.

Как "бабушка" пыталась пересечь границу: смотрите видео

