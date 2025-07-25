Будут ли НАБУ и САП подчиняться генпрокурору: Зеленский дал окончательный ответ

Согласно недавно поданному в Раду новому законопроекту, антикоррупционные органы не будут подчиняться генеральному прокурору.

Такую информацию во время общения с представителями СМИ сообщил украинский президент Владимир Зеленский, сообщает 24 Канал.

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Что будет с антикоррупционными органами?

Президент Украины объяснил, как поданный законопроект изменит нормы ранее принятого закона о независимости в работе антикоррупционных органов.

Кстати, там есть очень важный момент – бизнес очень хотел, чтобы были обыски только через судебную систему. Это норма о неотложных обысках. Как идея – хорошая. Но эта норма остановила всю правоохранительную систему – не только НАБУ, САП, это касалось всех органов. Это убрали,

– сказал он.

По его словам, самое главное слышать людей, поскольку, как говорит Зеленский, главным вызовом сейчас является война, а в такие времена безусловно важным является единство государства и учета потребностей общества.

"Должны быть действительно независимые антикоррупционные органы. Но при этом они должны отвечать запросу общества на справедливость. Должны действовать эффективно и контролировать, что происходит в самой структуре", – говорит он.

По мнению президента, если из-за некоторых изменений, которые были определены законодателями, есть риск потерять независимость антикоррупционных органов, то надо избавиться от соответствующих рисков.

"Очень важно, что общество говорит. Я уважаю мнение общества. Я считаю, что это абсолютно нормально – реагировать, когда люди чего-то не хотят, когда людям это не нравится", – подчеркнул Зеленский.

К слову, некоторые народные депутаты, которые голосовали за закон №12414, начали признавать ошибку в поддержке этой инициативы. Это произошло на фоне протестов украинцев и возмущения со стороны партнеров.