В Нежине изменили время комендантского часа
21 марта 2022 , 19:33Читати новину українською
Источник:фейсбук Александра Кодолы
В городе Нежин Черниговской области изменено время комендантского часа. Теперь комендантский час продлится с 20:00 до 05:00.
Во время комендантского часа запрещено находиться на улицах города
Об этом в своем фейсбуке сообщил городской голова Нежина Александр Кодола. Время комендантского часа изменили с 21 марта.
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Комендантский час в Нежине будет начинаться в 20:00 и продлится до 05:00.
В Нежине во время комендантского часа запрещено находиться на улицах города и других общественных местах.
Заметим, что в Киеве и области на фоне обстрелов российских оккупантов ввели усиленный комендантский час на полтора дня.
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