"Незначительное вторжение" и "ошеломленный Киев": неожиданный скандал после брифинга Байдена

Как накажут Россию за полномасштабное вторжение в Украину – будет зависеть, собственно, от масштабов вторжения. Такое неоднозначное заявление сделал Джо Байден.

Это произошло во время пресс-конференции 19 января. Чтобы избежать недоразумений, на сайте Белого дома спикер Байдена Джен Псаки оперативно опубликовала объяснение, как следует толковать слова президента США.

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Байден озвучил неожиданный термин – "незначительное вторжение"

19 января президент США дал большую пресс-конференцию, во время которой журналисты много спрашивали о ситуации с Украиной и Россией.

Джо Байден уверял, что в случае нового нападения Москвы на Киев режим Владимира Путина ощутит невиданный масштаб экономических санкций.

Мол, "это будет катастрофа для России".

Однако среди слов Байдена журналисты заметили и довольно неоднозначные.

Президент США предположил, что реакция Запада может быть неравномерной на нападение России: если произойдет "незначительное вторжение" – то у союзников по НАТО могут возникнуть разногласия по поводу наказания для Кремля.

Но глава Белого дома не уточнил, как именно будут определять, какое вторжение будет "значительным", а какое – "незначительным".

Одно дело, если это будет незначительное вторжение, и, в итоге, нам придется спорить о том, что делать, а чего не делать. Если же есть что-то, где российские силы пересекают границу, убивают украинских бойцов и так далее, я думаю, это все меняет,

– говорил Байден.

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Американские СМИ пишут, что "Киев ошеломлен"

На эти заявления мгновенно отреагировала американская пресса. В CNN, в частности, процитировали неназванного украинского чиновника, который "шокирован тем, что президент США Байден видит разницу между вторжением и вторжением".

Это дает Путину зеленый свет на вход в Украину по его желанию,

– отметил чиновник.

И добавил, что раньше ничего подобного со стороны властей Соединенных Штатов Америки не слышал. Именно поэтому, мол, сейчас "Киев ошеломлен".

Псаки объяснила слова Байдена: пересечение границы – это агрессия

Почти сразу на сайте Белого дома пресс-секретарь Госдепа США Джен Псаки опубликовала краткое сообщение, в котором объяснила, как следует понимать слова Джо Байдена:

Президент Байден четко сказал президенту России: если любые российские военные силы пересекут украинскую границу – это будет возобновленное вторжение, и его встретят быстрым, жестким и единым ответом США и союзники.

Псаки также добавила, что в администрации Байдена отлично знают содержание "большого учебника агрессии" России, где есть не только военные действия, но и кибератаки и другие тактики.

Сегодня он (Байден, – 24 канал) подтвердил, что эти акты российской агрессии будут встречены решительным, взаимным и единым ответом,

– еще раз подчеркнула спикер Госдепа.

Напомним в видео: как Байден и Путин говорили об Украине