Ни холодно, ни жарко, – журналист сказал, почему Коломойский не реагирует на деолигархизацию

Игорь Коломойский довольно плохо себя чувствует. В то же время ему нехорошо не из-за принятия закона о деолигархизации.

Зарубежная деятельность для него закрыта "красными флажками". Об этом в эфире авторской программы Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале рассказал гендиректор информагентства Интерфакс-Украина Александр Мартыненко.

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По его словам, Коломойский, согласно решению суда, имеет ограничения в расходах и запрет на выезд. В то же время закон о статусе олигарха не касается его.

От того, что его назовут олигархом, ему ни холодно, ни жарко,

– подчеркнул Мартыненко.

Он пояснил, что Коломойский не почувствует на себе деолигархизацию. Потому что документ направлен против "белых", может, "серых", но точно не "черных" олигархов. Речь идет о полностью закрытых для Запада, общественности и тому подобное.

Мартыненко: Главная проблема Коломойского – не в Украине

"Борьба происходит с теми, кто так или иначе работает на мировых рынках. Коломойский отдельно сидит от этого всего", – отметил гендиректор СМИ.

Сказать, что он заработал очень много денег за последние времена, я не могу. Сказать, что он что-то потерял – нет. У него главная проблема не в Украине, а там (за границей – 24 канал). Александр Мартыненко Гендиректор информагентства Интерфакс-Украина

У Коломойского может быть такая история, как у Фирташа

По мнению журналиста, у Коломойского может быть такая история, как у Дмитрия Фирташа. "Идея американцев была в том, чтобы закрыть ему все пути на Запад. Они в целом их закрыли, как и для Фирташа.

Обратите внимание Основная проблема Коломойского не в Украине, – российский журналист

Поэтому они сидят каждый в своей стране. Фирташ комфортнее, Коломойский – не очень", – сказал Мартыненко. В то же время догнать олигарха когда-то будет трудно, разве если он расслабится, полетит куда-нибудь, и самолет прилетит в другое место.

Полное интервью с Александром Мартыненко: смотрите видео

Деолигархизация в Украине: главное

Закон о статусе олигарха инициировал президент Украины Владимир Зеленский.

Одобрили документ в конце сентября 2021 года. Уже в начале ноября его подписал глава государства.

Согласно закону, олигархом признают лицо, которое соответствует трем из четырех критериев.

Кроме этого, документ поможет ограничить влияние олигархов на экономику Украины.

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