"Ни на минуту не забываем": у Дениса "Рэдиса" Прокопенко сегодня день рождения

Сегодня, 27 июня, день рождения у одного из командиров защитников Мариуполя – Дениса Прокопенко. Герой находится в плену, но все верят и знают, что уже скоро наших защитников удастся освободить.

Денису Прокопенко исполняется 31 год. Его поздравляют побратимы, командиры и рассказывают о пути Героя.

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Пожелания от объединенных сил ВСУ

У украинского офицера звание подполковника Национальной гвардии. В объединенных силах ВСУ отметили, что во время российского вторжения в Украину он показал эффективные действия по отражению атак врага и защите города-героя Мариуполя.

Почти три месяца Вы вместе со своими боевыми побратимами мужественно защищали украинский Мариуполь от российских оккупационных войск. Так же мужественно сейчас Вы демонстрируете всему миру стойкость, патриотизм и несокрушимость духа, находясь во враждебном плену,

– сказал командующий объединенными силами ЗCУ генерал Сергей Наев.

Он заверил, что о защитниках в плену не забыли. В их свободу верят и сражаются. Наев пожелал Прокопенко здоровья, выдержки и скорейшего возвращения в родной дом.

Прокопенко войдет в учебники истории

О пути своего друга с позывным "Рэдисом" рассказал военный Андрей Белецкий. Он напомнил, что в ряды войска Прокопенко вступил в 23 года. В 26 уже был командиром одного из подразделений. Теперь о его подвигах знает весь мир.

Во время полномасштабного российского вторжения подполковник Денис Прокопенко взял оборону Мариуполя и продержал более 80 дней. С первых недель защитники были в полной осаде.

Мировые военные эксперты сначала давали городу сутки, два дня, три. "Рэдис" вместе с другими подразделениями защитников выдержали почти 3 месяца. Без воды, еды, резервов. Все три месяца против них работало почти все, что есть в армии врага. Оборона Мариуполя войдет в учебники, как и друг "Рэдис",

– говорит Белецкий.

Он также подчеркнул, что Украина благодаря такому подвигу защитников Мариуполя получила время на перегруппировку и поставку оружия. Каждый военный знает цену этому подвигу.

Военный уверен, что город мы вернем, как и его защитников. На улицах Мариуполя будет парад до дня увольнения. Тогда поведет всех за собой герой Украины не только по званию, но по призванию, которым и является Прокопенко.

Поздравление от главного разведчика

Генерал-майор Кирилл Буданов отметил, что, защищая Мариуполь ценой сверхчеловеческих усилий, "Редис" и его побратимы проявили чрезвычайное мужество и героизм.

Я ни разу не услышал в его голосе намека на слабость даже в самые сложные моменты. Таким и должен быть командир – показывать всем бойцам пример жесткости и решительности. Такими должны быть защитники Украины,

– сказал он.

К сожалению, позвонить и поздравить Прокопенко лично сейчас невозможно. Но Будавнов от имени всех военных разведчиков поздравил "Рэдиса". Он заверил, что они обязательно встретятся и Герою смогут поблагодарить за честную службу.

Денис Прокопенко – спортивный фанат "Динамо"

Родные и близкие в день рождения защитники рассказали, что он любит и чем занимается в личной жизни. Например, до 2014 года, до начала войны, "Рэдис" был ультрас "Динамо". Но борьба за Украину поставила футбол на второе место, и он ушел в армию.

Был готов обезопасить приезд любимой команды для игры в Мариуполе 5 лет назад. Но "Динамо" тогда так и не приехали. По словам его жены Екатерины, футбол для Прокопенко – это командный дух и побратимство.

Друзья "Рэдиса" рассказывают, что благодаря футболу они с Денисом объездили всю Украину. Также Прокопенко – вратарь на поле. Друзья проводят параллель. Там защищает ворота, а в военной жизни – Украину.

Также защитник обожает кататься на горных лыжах. Его рекорд скорости – это 91 километр в час. В общем любит активные виды спорта. Также "Редис" занимается единоборствами и бегом, чтобы держать себя в форме.

Что известно о защитниках Мариуполя

Защитники находятся в плену у россиян. Вся страна и весь мир ждут их освобождения. Глава главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов отрицал слухи о том, что командиров Мариупольского гарнизона вывезли в Москву. По его словам, большинство защитников Мариуполя находятся в Оленовке на оккупированной территории. Однако некоторых оттуда вывозят для проведения "следственных действий".

В то же время сестра защитника Мариуполя Богдана Кротевича, Сандра Кротевич рассказывала, что с братом у нее нет никакой связи уже более месяца. Говорила с ним утром 20 мая, когда они последними выходили с территории "Азовстали" и с тех пор нет никакой информации. Ей известно, что он якобы находится на территории России.

Украинцев призвали хранить молчание о том, где находятся воины, чтобы не навредить их обмену. Красный Крест объяснял, почему так нужно. В организации верят, что сохранение конфиденциальности этого диалога поможет нам получить больше результатов, поэтому мы не раскрываем все подробности этой работы публично.

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