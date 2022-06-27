Денису Прокопенку виповнюється 31 рік. Його вітають побратими, командири та розповідають про шлях Героя.

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Побажання від об'єднаних сил ЗСУ

Український офіцер має звання підполковника Національної гвардії. У об'єднаних силах ЗСУ зазначили, що під час російського вторгнення в Україну він показав ефективні дії з відбиття атак ворога та захистом міста-героя Маріуполя.

Майже три місяці Ви разом зі своїми бойовими побратимами мужньо захищали український Маріуполь від російських окупаційних військ. Так само мужньо зараз Ви демонструєте всьому світові стійкість, патріотизм та незламність духу, перебуваючи у ворожому полоні,

– сказав командувач об'єднаних сил ЗCУ генерал Сергій Наєв.

Він запевнив, що про захисників у полоні не забули. У їхню свободу вірять і борються. Наєв побажав Прокопенку здоров'я, витримки та скорішого повернення до рідного дому.

Прокопенко увійде в підручники історії

Про шлях свого друга з позивним "Редіс" розповів військовий Андрій Білецький. Він пригадав, що у лави війська Прокопенко вступив у 23 роки. У 26 вже був командиром одного з підрозділів. Тепер про його подвиги знає весь світ.

Під час повномасштабного російського вторгнення підполковник Денис Прокопенко взяв на себе оборону Маріуполя і протримав понад 80 днів. З перших тижнів захисники були в повній облозі.

Світові військові експерти спершу давали місту добу, дві, три. "Редіс" разом з іншими підрозділами оборонців витримали майже 3 місяці. Без води, їжі, резервів. Усі 3 місяці проти них працювало майже все, що є в армії ворога. Оборона Маріуполя увійде в підручники, як і друг "Редіс",

– каже Білецький.

ВІн також наголосив, що Україна завдяки такому подвигу оборонців Маріуполя отримала час на перегрупування і поставки зброї. Кожен військовий знає ціну цьому подвигу.

Військовий переконаний, що місто ми повернемо, як і його захисників. На вулицях Маріуполя буде парад до дня звільнення. Тоді поведе всіх за собою герой України не тільки за званням, але за покликанням, яким і є Прокопенко.

Привітання від головного розвідника

Генерал-майор Кирило Буданов відзначив, що, захищаючи Маріуполь ціною надлюдських зусиль, "Редіс" та його побратими проявили надзвичайну мужність та героїзм.

Я жодного разу не почув в його голосі натяку на слабкість навіть у найскладніші моменти. Таким і має бути командир – показувати всім бійцям приклад твердості і рішучості. Такими мають бути захисники України,

– сказав він.

На жаль, подзвонити і привітати Прокопенка особисто зараз неможливо. Але Будавнов від імені всіх воєнних розвідників привітав "Редіса". Він запевнив, що вони обов'язково зустрінуться і Герою зможуть подякувати за чесну службу.

Денис Прокопенко – спортивний фанат "Динамо"

Рідні та близькі в день народження захисника розповіли, що він любить і чим займається в особистому житті. Наприклад, до 2014 року, відколи почалась війна, "Редіс" був ультрас "Динамо". Але боротьба за Україну поставила футбол на друге місце і він пішов у військо.

Був готовий убезпечити приїзд улюбленої команди для гри в "Маріуполі" 5 років тому. Але "Динамо" тоді так і не приїхали. За словами його дружини Катерини, футбол для Прокопенка – це командний дух і побратимство.

Друзі "Редіса" розповідають, що завдяки футболу вони з Денисом об'їздили всю Україну. Також Прокопенко – воротар на полі. Друзі проводять паралель. Там захищає ворота, а у воєнному житті – Україну.

Також захисник обожнює кататись на гірських лижах. Його рекорд швидкості – це 91 кілометр за годину. Заглом любить активні види спорту. Також "Редіс" займається єдиноборствами і бігом, щоб тримати себе у формі.

Що відомо про оборонців Маріуполя

Захисники перебувають у полоні росіян. Вся країна та увесь світ чекають їх звільнення. Очільник головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заперечував чутки про те, що командирів Маріупольського гарнізону вивезли до Москви. За його словами, більшість захисників Маріуполя перебувають в Оленівці, що на окупованій території. Проте деяких людей звідти вивозять для проведення "слідчих дій".

Водночас сестра оборонця Маріуполя Богдана Кротевича, Сандра Кротевич розповідала, що з братом вона не має жодного зв'язку вже понад місяць. Говорила з ним вранці 20 травня, тоді коли вони останніми виходили із території "Азовсталі" і з того часу немає жодної інформації. Їй відомо, що він нібито на території Росії.

Українців закликали зберігати мовчання щодо того, де перебувають воїни, щоб не нашкодити їхньому обміну. Червоний Хрест пояснював, чому так потрібно. У організації вірять, що збереження конфіденційності цього діалогу допоможе нам отримати більше результатів, тому ми не розкриваємо усіх подробиць цієї роботи публічно.

Прокопенко зміг поговорити з дружиною: дивіться відео