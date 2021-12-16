Ни один человек не может терпеть долго, – Зеленский о возможном завершении карантина
Источник:"Новое время"
Президент Владимир Зеленский считает, что забыть о карантине украинцы смогут только после вакцинации. Вакцинироваться должны большинство граждан.
Об этом глава государства написал в колонке для спецпроекта "Новое время" и The Economist Мир. Зеленский отметил, что 2022 год будет решающим.
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Главная задача следующего года – вакцинация
Зеленский отметил, что главной задачей в следующем году будет продолжение активной вакцинации населения.
Ни один человек не может и не должен терпеть усталость долго. Это путь к выгоранию, унынию и потере надежды. Поэтому государство обязано предлагать решения, способные уберечь общество от таких ощущений.
– написал президент Украины.
По мнению Зеленского, только полная вакцинация большинства украинских граждан позволит поднять вопрос о завершении карантина.
Правительство продлило адаптивный карантин на 2022 год.
Отметим, что накануне правительство приняло решение о продлении адаптивного карантина на 2022 год. В настоящее время срок его окончания – 31 марта 2022 года.
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