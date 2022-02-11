"Ни один украинский канал не пострадал": Зеленский ввел в действие санкции против "НАШ"

11 февраля 2022 , 22:02
Читати новину українською

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие санкции против пророссийского канала "НАШ". Глава государства отметил, что действительно украинские каналы не пострадали.

Указ о введении санкций против канала "НАШ" вступил в силу с момента подписания президентом. Поэтому официально канал Евгения Мураева уже под ограничениями.

Важно СНБО ввел санкции против телеканала "НАШ"

Украинские каналы не пострадали

Президент Владимир Зеленский опубликовал сообщение, в котором рассказал о насыщенном дне во время визита в Харьков. Именно там собралось выездное заседание СНБО где и приняли решение о санкциях.

Ни один действительно наш, украинский телеканал не пострадал,
– подчеркнул президент.

Согласно указу президента, санкции против канала "НАШ" ввели на 5 лет. В частности против него предусмотрены следующие ограничения:

  • блокировка активов и ограничение в распоряжении имуществом;
  • ограничение торговых операций;
  • запрет выводить капитал из Украины;
  • приостановление выполнения экономических и финансовых обязательств;
  • аннулирование лицензий;
  • запрет участия в приватизации;
  • запрет пользования радиочастотным ресурсом Украины;
  • прекращение предоставления электронных коммуникационных услуг и использование электронных коммуникационных сетей;
  • полный запрет совершения сделок по ценным бумагам;
  • запрет выдачи разрешений, лицензий Национального банка Украины на осуществление инвестиций в иностранное государство;
  • запрет передачи технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности;
  • прекращение культурных обменов, научного сотрудничества, образовательных и спортивных контактов, развлекательных программ с иностранными государствами и иностранными юридическими лицами;
  • отказ в предоставлении и отмене виз резидентам иностранных государств, применение других запретов въезда на территорию Украины

Дополняем новость...

Автор: Іван Магуряк