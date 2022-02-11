"Ни один украинский канал не пострадал": Зеленский ввел в действие санкции против "НАШ"
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие санкции против пророссийского канала "НАШ". Глава государства отметил, что действительно украинские каналы не пострадали.
Указ о введении санкций против канала "НАШ" вступил в силу с момента подписания президентом. Поэтому официально канал Евгения Мураева уже под ограничениями.
Важно СНБО ввел санкции против телеканала "НАШ"
Украинские каналы не пострадали
Президент Владимир Зеленский опубликовал сообщение, в котором рассказал о насыщенном дне во время визита в Харьков. Именно там собралось выездное заседание СНБО где и приняли решение о санкциях.
Ни один действительно наш, украинский телеканал не пострадал,
– подчеркнул президент.
Согласно указу президента, санкции против канала "НАШ" ввели на 5 лет. В частности против него предусмотрены следующие ограничения:
- блокировка активов и ограничение в распоряжении имуществом;
- ограничение торговых операций;
- запрет выводить капитал из Украины;
- приостановление выполнения экономических и финансовых обязательств;
- аннулирование лицензий;
- запрет участия в приватизации;
- запрет пользования радиочастотным ресурсом Украины;
- прекращение предоставления электронных коммуникационных услуг и использование электронных коммуникационных сетей;
- полный запрет совершения сделок по ценным бумагам;
- запрет выдачи разрешений, лицензий Национального банка Украины на осуществление инвестиций в иностранное государство;
- запрет передачи технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности;
- прекращение культурных обменов, научного сотрудничества, образовательных и спортивных контактов, развлекательных программ с иностранными государствами и иностранными юридическими лицами;
- отказ в предоставлении и отмене виз резидентам иностранных государств, применение других запретов въезда на территорию Украины
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