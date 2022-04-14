Ни одна карта не поможет: Google отключил платежи из России

Американская компания Google отключила возможность платежей из России. Отныне оплатить нельзя никаким видом российских карточек.

Google отменил подписку с платежами по мобильному

Соответствующую информацию сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Он написал в телеграмме, что Google отключил платежи из России.

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Как заявил Федоров, теперь оплатить нельзя ни одним видом российских карт. Кроме того, отменена подписка с платежами с мобильного.

Компания Google отключила платежи из России. Заплатить нельзя ни одним видом российских карт. Также отменили подписку с платежами с мобильного,

– говорится в сообщении.

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