Google скасував підписку з платежами з мобільного

Відповідну інформацію повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. Він написав у телеграмі, що Google відключив платежі з Росії.

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Як заявив Федоров, відтепер сплатити не можна жодним видом російських карток. Окрім того, скасовано підписку з платежами з мобільного.

Компанія Google відключила платежі з Росії. Сплатити не можна жодним видом російських карток. Також скасували підписку з платежами з мобільного,

– йдеться у повідомленні.

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